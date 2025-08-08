¡Ö²øÊª¤¯¤ó¡×¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¤«¤é15Ç¯¡Äà·ãÊÑá¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡¢24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¾×·â¡ÖÁ´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤Ë¤·¤«¡Ä¡×¡Ö¼£°Â°¤á¤Ê»Ñ¤âÎÉ¤¤¡×
¡¡2010Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö²øÊª¤¯¤ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢10Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Îà·ãÊÑá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂè5ÏÃ¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤ÏßÀÅÄÎ¶¿Ã(24)¡£6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ× ·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÎÂè5ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ¤Ï¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë²»ÂçÀ¸¤ÎÉÍÅÄ¶Á¤ÈÈ¾¥°¥ì½¸ÃÄ¤ËÂ°¤¹¤ë°ð¾ë½ã°ì¤ÎÁÐ»Ò¤ò°ì¿ÍÆóÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¡¢SNS¤Ë¤Ï¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÐ»Ò¤ÎÊÌ¡¹¤Î¿ÍÊª¤Ë¤·¤«¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·±éµ»¾å¼ê¤¤¤·À®Ä¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖßÀÅÄÎ¶¿Ã¤¯¤ó¡¢¥¹¥´¤¹¤®¤ë¿¿µÕ¤ÎÁÐ»ÒÌò¡£±é¤¸Ê¬¤±¤¬¿À¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼£°Â°¤¤ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤âÂçÊÑÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¤ÇºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÍÄ¾¯´ü¡¢¡Ö²øÊª¤¯¤ó¡×¤Ç¤ÏÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¿ÆÀÌ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç»Ð¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹»ÔÀî¥Ò¥í¥·¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£