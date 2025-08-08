¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òºÆ¸½¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¥ë¡¼¥ë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö
ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¡Ö¤Á¤¤¤¤Î¤¤º¤Ê¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¸òÄÌ»ö¸ÎÂÐºö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëJA¶¦ºÑ¡£¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬´í¸±¤Ê¼«Å¾¼ÖÁö¹Ô¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎºÆ¸½¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î´í¸±À¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤µ¤»¤ë¶µ°é»ö¶È(¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¶µ°éµ»Ë¡)¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÆµÙ¤ßÌÜÁ°¤Î7·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Î©ÉÍ¾¾ÂçÊ¿Âæ¹â¹»¤Ç¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¢£¥³¥ï¤¤¤«¤é¤³¤½¿È¤ËÉÕ¤¯¡Ö¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×
¡È¶²ÉÝ¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×(Scared Straight)¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±¹Ô°Ù¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¼êË¡¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÊý¼°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ò¤ä¤Ã¤È¡¦¥Ï¥Ã¤È¡×¤¹¤ë¾ìÌÌ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤È¹âÍÈ¤ò¿Þ¤ë¡£
¶²ÉÝ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´í¸±±¿Å¾¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤·¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢»ö¸Î¤Î¾ìÌÌ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°õ¾Ý¤Ë¤â»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬¸ú²Ì¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤ÏÅìµþ¤ÎÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£JA¶¦ºÑ¤Ï·Ù»¡¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤òÁ´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸©Æâ¤Ë120¹»¤Û¤É¤Î¹â¹»¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹â¹»À¸¤ò¼Â»ÜÂÐ¾Ý¤ËËèÇ¯4¹»¤Û¤É¤ò½ä²ó¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ÉÍ¾¾ÂçÊ¿Âæ¹â¹»¤Ç¤ÏÅìµþ¹ý¹¾»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¼Ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¾ìÌÌ¤ò¼Â±é¡£Æ±¹»¤Î2¡¦3Ç¯À¸(Ìó320Ì¾)¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òºÆ¸½¤Çµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ»ö¸Î¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Å¾¼Ö¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤Ë²ø²æ¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢ÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð¸òÄÌ²ÝÄ¹¤ÎËÙÆâ¸øÌÀ»á¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ï²Ã³²¼Ô¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¾è¤êÊª¡£ÄÌ³Ø¤Ê¤É¤Ç¾è¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë±éÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ØÉÝ¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤â¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(ËÙÆâ»á)
¡û¢£¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤òºÆ¸½
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¼Ò¤Ï¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¡¦¸ø±é¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥È²ñ¼Ò¡£¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é¤Ç¤Ï¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÌ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤ä¹âÎð¼ÔÂÐ¾Ý¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Åö½é¤Ï¹»Äí¤Ç¼ÂºÝ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤Î´Ø·¸¤Ç¼Â»Ü¾ì½ê¤òÂÎ°é´Û¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¼Ò¤Ç¤Ï¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¼Â±é²ÄÇ½¤Ê±éÌÜ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢²°Æâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëºÝ¤Î4ÎØ¥Ð¥®¡¼¼ÖÎ¾¤â5¡Á6Ç¯Á°¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Â±é¤Ç¤Ïº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¡¢Ìë´Ö¡¦Í¼Êë¤ì»þ¤Î¥é¥¤¥È¤ÎÅÀÅô¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Ê¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀâÌÀ¡£
Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Å¾¼Ö¤Î¡Ö°ì»þÄä»ß¡×°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤äºÇÅ¬¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤â²òÀâ¤·¤¿¡£
¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶µ°é»ö¶È¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¼Ò¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î½êºß¤¹¤ëÃÏ°è¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Î·¹¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±éÌÜ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉÍ¾¾ÂçÊ¿Âæ¹â¹»¤Ç¤ÏÄÌ³Ø¤Ê¤É¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë³ØÀ¸¤¬Ìó7³ä¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÍí¤à»ö¸Î¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸Î¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¡£¡Ö°ì»þÄä»ß¡×¤Î¸òÄÌµ¬À©¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«Å¾¼ÖÂ¦¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸òº¹ÅÀ¤ËÆþ¤ê¡¢¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½Ð²ñ¤¤Æ¬»ö¸Î¤ÎÃæ¤Ç¤â»ä¤¬Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ç¤¹¡£¤´Â¸ÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ëº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤¬ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òº¹ÅÀ¤ò±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¡¢ÌÜÅªÃÏ¤¬¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Î±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ê¤É¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï±¦Â¦¤Î¼ÖÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³ÎÇ§¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡×(ËÙÆâ»á)
¡û4·î¤«¤é¤Ï¡ÖÀÄÀÚÉä¡×È¿Â§¶âÀ©ÅÙ¤â
Êâ¹Ô¼Ô¤È¼«Å¾¼Ö¤È¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î½Ð¤·²á¤®¤äÏÆ¸«±¿Å¾¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¼ÖÃæ¡¢°ì½Ö¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Á°Êý¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤äÀÖ¿®¹æ¡¦°ì»þÄä»ß¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤Î»¡ÃÎ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤â¶²¤í¤·¤¤¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀÅ²¬¸©¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÎ¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¾¯¤·Äã¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×(ËÙÆâ»á)
Êâ¹Ô¼Ô¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼Ô¤ÏÀ¸¿È¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼Â±é¸å¡¢ÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð¤Î¸òÄÌ²Ý¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é·¸Ä¹¡¦º´¡¹ÌÚ·½²ð»á¤«¤é¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿Â§¶â¤ÎÇ¼ÉÕ¤òÄÌ¹ð¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤Ë¤è¤ë¼èÄù¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÈ¿Â§¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Î¿»Æ©¤òÂ¥¤¹À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£16ºÐ°Ê¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±¿Å¾¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¡¢´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ã³²¼Ô¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×(ËÙÆâ»á)
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó(½Ð½ê:)
¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎãÇ¯¤Ï3³ØÇ¯¤È¤â¼«Å¾¼Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸ÅÌ¤â¶µ°÷¤â½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î±éÌÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¹»¤Î¶µ°÷¤Ï´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¹»¤Î1Ç¯À¸¤Ë¤ÏÆ±¤¸¼ø¶È»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢ÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð¸òÄÌ²Ý°ÂÁ´¶µ°é·¸¤Î»ØÆ³°÷¤é¤Ë¤è¤ë¼«Å¾¼Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿°ÂÁ´¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¡£ÂåÉ½¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ËÆ£°½ ¤¤¤È¤¦¤ê¤ç¤¦ 1988Ç¯À¸¤Þ¤ìÆ»Åì½Ð¿È¡¢Âç³Ø¤Ç¥ß¥Ë¥³¥ß»ï¤ä¾¦¶È»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£SPA! ¤ä¥µ¥¤¥¾¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¼¹É®Ãæ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼±¼Ô¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£Ëè·î1Æü¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤È²¿¤«¤·¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ°û¤à½¸²ñ¤ò³«ºÅ @tsuitachiii ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
²ÆµÙ¤ßÌÜÁ°¤Î7·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Î©ÉÍ¾¾ÂçÊ¿Âæ¹â¹»¤Ç¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¢£¥³¥ï¤¤¤«¤é¤³¤½¿È¤ËÉÕ¤¯¡Ö¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×
¡È¶²ÉÝ¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×(Scared Straight)¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±¹Ô°Ù¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¼êË¡¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÊý¼°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ò¤ä¤Ã¤È¡¦¥Ï¥Ã¤È¡×¤¹¤ë¾ìÌÌ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤È¹âÍÈ¤ò¿Þ¤ë¡£
¶²ÉÝ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´í¸±±¿Å¾¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤·¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢»ö¸Î¤Î¾ìÌÌ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°õ¾Ý¤Ë¤â»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬¸ú²Ì¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤ÏÅìµþ¤ÎÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£JA¶¦ºÑ¤Ï·Ù»¡¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤òÁ´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸©Æâ¤Ë120¹»¤Û¤É¤Î¹â¹»¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹â¹»À¸¤ò¼Â»ÜÂÐ¾Ý¤ËËèÇ¯4¹»¤Û¤É¤ò½ä²ó¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ÉÍ¾¾ÂçÊ¿Âæ¹â¹»¤Ç¤ÏÅìµþ¹ý¹¾»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¼Ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¾ìÌÌ¤ò¼Â±é¡£Æ±¹»¤Î2¡¦3Ç¯À¸(Ìó320Ì¾)¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òºÆ¸½¤Çµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ»ö¸Î¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Å¾¼Ö¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤Ë²ø²æ¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢ÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð¸òÄÌ²ÝÄ¹¤ÎËÙÆâ¸øÌÀ»á¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ï²Ã³²¼Ô¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¾è¤êÊª¡£ÄÌ³Ø¤Ê¤É¤Ç¾è¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë±éÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ØÉÝ¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤â¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(ËÙÆâ»á)
¡û¢£¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤òºÆ¸½
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¼Ò¤Ï¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¡¦¸ø±é¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥È²ñ¼Ò¡£¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é¤Ç¤Ï¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÌ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤ä¹âÎð¼ÔÂÐ¾Ý¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Åö½é¤Ï¹»Äí¤Ç¼ÂºÝ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤Î´Ø·¸¤Ç¼Â»Ü¾ì½ê¤òÂÎ°é´Û¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¼Ò¤Ç¤Ï¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¼Â±é²ÄÇ½¤Ê±éÌÜ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢²°Æâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëºÝ¤Î4ÎØ¥Ð¥®¡¼¼ÖÎ¾¤â5¡Á6Ç¯Á°¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Â±é¤Ç¤Ïº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¡¢Ìë´Ö¡¦Í¼Êë¤ì»þ¤Î¥é¥¤¥È¤ÎÅÀÅô¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Ê¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀâÌÀ¡£
Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Å¾¼Ö¤Î¡Ö°ì»þÄä»ß¡×°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤äºÇÅ¬¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤â²òÀâ¤·¤¿¡£
¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶µ°é»ö¶È¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¼Ò¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î½êºß¤¹¤ëÃÏ°è¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Î·¹¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±éÌÜ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉÍ¾¾ÂçÊ¿Âæ¹â¹»¤Ç¤ÏÄÌ³Ø¤Ê¤É¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë³ØÀ¸¤¬Ìó7³ä¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÍí¤à»ö¸Î¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸Î¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¡£¡Ö°ì»þÄä»ß¡×¤Î¸òÄÌµ¬À©¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«Å¾¼ÖÂ¦¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸òº¹ÅÀ¤ËÆþ¤ê¡¢¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½Ð²ñ¤¤Æ¬»ö¸Î¤ÎÃæ¤Ç¤â»ä¤¬Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ç¤¹¡£¤´Â¸ÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ëº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤¬ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òº¹ÅÀ¤ò±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¡¢ÌÜÅªÃÏ¤¬¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Î±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ê¤É¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï±¦Â¦¤Î¼ÖÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³ÎÇ§¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡×(ËÙÆâ»á)
¡û4·î¤«¤é¤Ï¡ÖÀÄÀÚÉä¡×È¿Â§¶âÀ©ÅÙ¤â
Êâ¹Ô¼Ô¤È¼«Å¾¼Ö¤È¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î½Ð¤·²á¤®¤äÏÆ¸«±¿Å¾¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¼ÖÃæ¡¢°ì½Ö¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Á°Êý¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤äÀÖ¿®¹æ¡¦°ì»þÄä»ß¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤Î»¡ÃÎ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤â¶²¤í¤·¤¤¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀÅ²¬¸©¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑÎ¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¾¯¤·Äã¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×(ËÙÆâ»á)
Êâ¹Ô¼Ô¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼Ô¤ÏÀ¸¿È¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼Â±é¸å¡¢ÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð¤Î¸òÄÌ²Ý¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é·¸Ä¹¡¦º´¡¹ÌÚ·½²ð»á¤«¤é¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿Â§¶â¤ÎÇ¼ÉÕ¤òÄÌ¹ð¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤Ë¤è¤ë¼èÄù¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÈ¿Â§¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Î¿»Æ©¤òÂ¥¤¹À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£16ºÐ°Ê¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±¿Å¾¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¡¢´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ã³²¼Ô¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×(ËÙÆâ»á)
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó(½Ð½ê:)
¥¹¥±¥¢¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎãÇ¯¤Ï3³ØÇ¯¤È¤â¼«Å¾¼Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸ÅÌ¤â¶µ°÷¤â½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î±éÌÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¹»¤Î¶µ°÷¤Ï´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¹»¤Î1Ç¯À¸¤Ë¤ÏÆ±¤¸¼ø¶È»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢ÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð¸òÄÌ²Ý°ÂÁ´¶µ°é·¸¤Î»ØÆ³°÷¤é¤Ë¤è¤ë¼«Å¾¼Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿°ÂÁ´¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¡£ÂåÉ½¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ËÆ£°½ ¤¤¤È¤¦¤ê¤ç¤¦ 1988Ç¯À¸¤Þ¤ìÆ»Åì½Ð¿È¡¢Âç³Ø¤Ç¥ß¥Ë¥³¥ß»ï¤ä¾¦¶È»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£SPA! ¤ä¥µ¥¤¥¾¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¼¹É®Ãæ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼±¼Ô¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£Ëè·î1Æü¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤È²¿¤«¤·¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ°û¤à½¸²ñ¤ò³«ºÅ @tsuitachiii ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é