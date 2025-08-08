±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¢AKB48»þÂå¤Ë½©¸µ¹¯»á¤«¤é³Ø¤ó¤À¡È»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÉÈ¯ÁÛ¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ä¡×
ºòÇ¯¡¢»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¸Ä¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡£¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤«¤×(¥Ï¡¼¥È)¤Á¤å¡¼¤ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡±ÊÈø¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯2·î¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¤ÆÆÈÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Ìó1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤ª»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Æ¯¤Êý¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤â¡¢Âç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤âÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê?
º£¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í!
¨¡¨¡¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°ÊÁ°¤è¤êµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í·è¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡½Ð±é¤¹¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤ÏÀ©ºîÂ¦¤ÎÂçÊÑ¤µ¤â¼Â´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
ÂæËÜºî¤ê¤«¤é¾ì½ê·è¤á¤Ê¤É¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤¬°Â¿´¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î¢Â¦¤ÎÉôÊ¬¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Àè¤Û¤É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯9·î¤´¤í¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤«¤×(¥Ï¡¼¥È)¤Á¤å¡¼¤ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ËèÆü¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢²Î¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Ë»¤·¤µ¤äÂçÊÑ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëºî»ì¤äÃÊ¼è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤Ê¤É¡¢Î©¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤ÂçÊÑ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Àè¤Û¤É¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ä±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í?
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£AKB48»þÂå¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È10Ç¯±Û¤·¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¨¡¨¡µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡¢±é¼Ô¤ÈÎ¢Êý¤É¤Á¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤´¼«¿È¤¬¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬»ä¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¸å¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í! ÅÓÃæ¤ÇÄü¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÍÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë»ä¤Ï¸·¤·¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï´Å¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¼«¿È¤â¤â¤¦¾¯¤·¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢LINE¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢²Î»ì¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡±ÊÈø¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¡×¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
º£¡¢¿·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÆü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿·¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ò¤¿¤Á¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´°÷¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£AKB48¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½©¸µ¹¯¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÊÈø¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬½©¸µ¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤¦¡¼¤ó¡¢²¿¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¸½Ìò¤Î¤È¤¤«¤é½©¸µÀèÀ¸¤Î½ñ¤¯²Î»ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢°®¼ê²ñ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È²¿ÅÙ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡48¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÁªÈ´ÁíÁªµó¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦´ë²è¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½©¸µÀèÀ¸¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤â¤·¤í¤¤´ë²è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¸å¤Ï±ÊÈø¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë´ë²è¡×¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤«¤ª¤â¤·¤í¤¤´ë²è¤È¤«¡¢¿´¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½©¸µÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ê¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤ÉAKB48¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤«?
AKB48¤Î¾ì¹ç¤Ï·à¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ËèÆü¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤«¤Ë15ÁÈ¡Á20ÁÈ¤¯¤é¤¤¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£³Ú²°¤â¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤ß¤ó¤ÊÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡·à¾ì¸ø±é¤È¤Ï¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Á´Á³°ã¤¦¤È¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤¤¤Ä¤«¡Ö¼«Ê¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç·à¾ì¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£
