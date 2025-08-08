戦後、アメリカの原爆投下を「国際法違反」とした、いわゆる原爆裁判の判決に携わった裁判官・高桑昭さんが、3日、88歳で亡くなった。戦後80年、核の脅威が高まる世界。高桑さんは亡くなる直前、取材に対し「時勢の変化で致し方ないのだろう」と悔しさをにじませていた。

■核という究極的な暴力 “法は無力で良いのか”

高桑さんは1937年、東京生まれ。父の故郷・新潟に疎開していた8歳のとき、終戦を迎えた。東京大学在学中に司法試験に合格し、東京地裁の判事補に。直後に担当したのが原爆裁判だった。

1955年、広島・長崎の被爆者ら5人が、日本政府に賠償を求めて起こした裁判。原爆を投下したアメリカに対する損害賠償請求権については、日本の裁判所にアメリカの政府を裁く権限はないため、被爆者らは、日本政府に賠償を求めるほかなかった。

8年以上続いた審理。東京地裁は1963年の判決で、「個人に国際法上損害賠償請求権が認められた例はない」などとして、原告の賠償請求そのものについては棄却した。だが同時に、原爆投下について、「放射線の影響により18年後の現在においてすら、生命をおびやかされている者のあることは、まことに悲しむべき現実」と、「不必要な苦痛を与えてはならないという戦争法の基本原則に違反している」とした。

裁判の資料を継承し、その意義を伝える日本反核法律家協会会長の大久保賢一弁護士は「核兵器が国際法に違反すると断言した、世界初の判決」と評価する。判決のなかには、核兵器という究極的な暴力に理性で立ち向かう方法はないのか、法は無力で良いのかという問いかけが含まれていると、大久保さんは考えている。

判決については、古関敏正裁判長と、連続テレビ小説「虎に翼」のモデルとなった日本初の女性弁護士・三淵嘉子さん、そして新任裁判官だった高桑さん、3人の合議でまとめた。戦勝国の戦勝行為を、敗戦国の裁判所が指摘するという“未聞”のものだった。

昨年、ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は、この判決を「一つの光明」と表した。大久保さんによると、判決は、国際法による兵器の禁止や、被爆者救済運動の広がりなどの足がかりになったという。

■核保有論くすぶる日本 最後の取材に「情けない」

だが、核を巡る現状は厳しい。

ウクライナを侵攻したロシアは、核の脅しを繰り返す。トランプ大統領は今年6月、イランの核施設を攻撃した際、「（イラン核施設への）あの攻撃が戦争を終わらせた。広島や長崎の例を使いたくないが、戦争を終わらせたということでは本質的に同じだ」と、広島や長崎への原爆投下を引き合いに出して、攻撃を正当化した。

国内でも、初当選を果たした参政党の塩入清香参院議員が、選挙期間中に核保有を容認するかのような発言をして、物議を醸している。

今の社会の現状をどう見ているのか。7月末、亡くなる直前の高桑さんに取材すると、「時が経ち、人々の感覚が狂ってきたのであろう。時勢の変化で致し方ないのだろう」というコメントが返ってきた。

核兵器が国際法違反だと断じた原爆裁判。その裁判官が核保有論もくすぶる今の日本を、なぜ「致し方ない」とするのか。家族が真意を尋ねると、高桑さんは「情けないと思っている」と悔しさをにじませた。

生前、高桑さんは「8月6日は嫌だ」とよく漏らしていたという。終戦の日の15日までは、テレビや新聞などとも距離をおいた。自身が関わった裁判で原爆の悲惨さを思ったのかもしれない。だが、それと同時に、自分自身の戦争体験と結びつき、何かしらの忌まわしさの感覚があったのだろうと、家族は考えている。

高桑さんは8月3日未明、虚血性心疾患のため、亡くなった。88歳だった。葬儀は、近親者のみで執り行われた。奇しくもその日は、8月6日。家族は、最後まで核と平和に対するメッセージを伝えようとした人生だったと感じている。