8日、広島県呉市の市道で酒を飲んで車を運転したとして海上自衛官の男が現行犯逮捕されました。

「酒気帯び運転」の疑いで現行犯逮捕されたのは、海上自衛隊呉基地所属の敷設艦「むろと」の海士長の男（23）です。警察によると、男は、8日午前9時前、呉市中通3丁目の市道で、酒を飲んだ状態で、軽乗用車を運転した疑いです。男から物損事故の110番通報があり、駆け付けた警察官が、アルコールの匂いがしたため、呼気検査をしたところ発覚。基準値の4倍を超えるアルコールが検出されたということです。男は調べに対し、「アルコールが残った状態で運転したことに間違いない。アルコールが抜けていると思った」と供述しているということです。男が通報した事故は、別の軽乗用車とすれ違う際に接触したもので、ケガ人はいませんでした。敷設艦むろと艦長の野本直利1等海佐は「本艦隊員が逮捕されたことについて大変重く受け止めております。今後警察の捜査に協力するとともに事実関係をもとに厳正かつ適切に対応してまいります」とコメントしています。



【2025年8月8日】