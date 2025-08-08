タレントの中川翔子が、妊娠している双子の性別を公表し、反響を呼んでいる。

【映像】双子妊娠中の大きくなったおなか

2023年4月、一般男性との結婚を発表し、2025年5月に妊娠を報告していた中川。8月2日には、雑誌「Numero TOKYO」のインタビューで双子を妊娠していることを公表していた。

Instagramでは、体形の変化について発信しており、母・桂子さんと食事に行ったときの様子や、「後期に入りますますおなかがなんかまた巨大化した感じ」と明かした自撮りショットを投稿している。

8月7日は、「双子、男の子みたいなのですふたりとも！とても、不思議！わたしは一人っ子だったし、母方みんな女性ばかりで女の子かと思い込んでたからまさかの！でも胎動からすでにきてくれてありがとうの気持ちで感謝していますわたしが助けてもらってる」と、双子の性別は男の子だと公表。

「うちは父も早く亡くなってたから家に男子がいる状況がほぼなく！男の子ってどんな感じなんでしょうか 電車とかアンパンマン戦隊ライダー好きになるイメージあるけど、全然わからない！頼もしくなってくれる未来を妄想したり、意味があって、2人で来てくれるのかもな、とか、いや、まずは絶対的に守っていかなければ！未知数だけど楽しみ。先祖代々みんなの血をひいてるってミラクルすぎるなぁ、、」

生まれてくる子どもたちへの思い語る

続けて、「女の子ならラプンツェルドレス着せたいなぁとか名前妄想したりとかなんにも予定ないときから考えてましたが、男の子は想像してなかった！なのでいまだに名前も全然きまらず、しかも双子！双子っぽくリンクしたほうがいいのか、しかし別々の人生になるし、あわせなくていいのか、画数気にしたほうがいいのか、ぐるぐる。人生最初のプレゼントだから納得いくものがみつかりますように！わたしは改名までして苦労したのでね」と、生まれてくる子どもたちへの思いをつづっている。

「漫画もたくさんあつめた電子書籍、子孫に絶対読ませたいと息巻いてたはずなのにいざとなると、押し付けたりせず無理やり読ませたくないな、自然に自分から好きなもの見つけてくれたらいいな、に気持ちがかわりました。でもやはりドラゴンボール、スラムダンクは紙の本で全巻そろえててあげたい…」

中川の投稿にファンからは、「こんな時代だからのびのび自由に好きを育てていってほしいですよね！」「しょこたん！ラストスパート！暑い夏ですが安産願ってます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）