俳優・仲野太賀（３２）が８日、都内でＮＨＫスペシャル「シミュレーション〜昭和１６年夏の敗戦〜」（総合＝前編１６日、後９・００。後編１７日同）の取材会に登場。父の中野英雄（６０）との共演について語った。

本作は「総力戦研究所」を舞台にしたドラマ。仲野は総力戦研究所の研究員・樺島茂雄役で、父は同研究所の幹部・武藤章役。「最初、共演するって聞いた時に…マジかって思いました。同じシーンで共存するのは初めてで、不思議な感覚になった」と苦笑い。撮影前夜には「人生で初めて２人で飲みにいった」といい「２人でお酒を飲むの初めてで。何を話したかは酔っぱらっていたから覚えていないですが、ただただ楽しかった記憶があります」と少し照れながら話した。

これまで、同シーンにおける演技の仕事で共演がなかった理由についても説明。「あえて避けていたというのはなかったんですが、でも『せっかく共演するんだったら、お互いが納得できるような形が良いよね』というのはぼんやりと話していた」と述べ「今回、この作品でそれがかなったことはとてもうれしかった」と語った。

また本作の主人公役である池松壮亮（３５）とは、仲野が主演をつとめる来年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」で兄弟役として共演する。会見前日も撮影していたという池松は「このドラマが決して『豊臣兄弟！』の前哨戦とは思わないが、撮影時期も近かった。太賀さんとはこれまでも沢山の作品と向き合ってきたし、今回はテーマがテーマな分、懸命に願いを込めて一つの作品を作り上げることを、大河ドラマの兄弟役をやる前にできたことは大きなことが積み上がった」と語った。