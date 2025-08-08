Gottz&MUDがニューシングル「We Don’t Care」リリース、アルバムジャケット公開
Gottz & MUDが、新作アルバムより、J-ViewCycle、THESIXDAYTONAプロデュースのニューシングル「We Dont Care」を8月8日にリリースした。
リリースに併せてティザー映像が公開され、アルバム『VERTEX 2』のリリース日とジャケット写真が発表された。
ニューアルバム『VERTEX 2』のリリース日は8月15日となっている。
＜リリース情報＞
Gottz & MUD
「We Dont Care」
配信中
https://linkco.re/DsF3TxRp
Produced by J-ViewCycle, THESIXDAYTONA
Mixed and Mastered by Ryusei at ebonyeyes studio
Cover Artwork : sement.
