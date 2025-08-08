「メタルギアΔ」の新モード「FOX HUNT」は2025年秋配信となることが発表ダンボールも登場し「かくれんぼの駆け引き」が楽しめる対戦モード
「FOX HUNT」
コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用タクティカル・エスピオナージ・アクション「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」に収録されるオンライン対戦モード「FOX HUNT（フォックスハント）」について、2025年秋に配信を予定していることを明らかにした。
「FOX HUNT」は「メタルギアΔ」の本編とは別の対戦モードで、カムフラージュやサバイバルといった「メタルギアソリッド3」ならではの要素を軸としたコンテンツとなっており、オンライン上のプレーヤーとの対戦が楽しめる。過去に配信されていた「METAL GEAR ONLINE」におけるスニーキング系ルールのコンセプトを踏襲しており、公開された画像ではダンボールを被って歩くキャラクターの姿も確認できる。
「METAL GEAR SOLID Δ」は8月28日に発売となるものの、「FOX HUNT」は後発での実装という形となる。詳細な配信日については後日公開される。
オンライン対戦モード- メタルギア公式 (METAL GEAR) (@metalgear_jp) August 8, 2025
「FOX HUNT」2025年秋配信決定！
「カムフラージュ」や「サバイバル」といったゲーム本編の要素を軸に、新しい「かくれんぼの駆け引き」を楽しもう。
続報をお楽しみに！
#MGSDelta #MetalGearSolid #メタルギアソリッド
