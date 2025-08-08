【METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER「FOX HUNT」】 2025年秋 配信予定

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用タクティカル・エスピオナージ・アクション「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」に収録されるオンライン対戦モード「FOX HUNT（フォックスハント）」について、2025年秋に配信を予定していることを明らかにした。

「FOX HUNT」は「メタルギアΔ」の本編とは別の対戦モードで、カムフラージュやサバイバルといった「メタルギアソリッド3」ならではの要素を軸としたコンテンツとなっており、オンライン上のプレーヤーとの対戦が楽しめる。過去に配信されていた「METAL GEAR ONLINE」におけるスニーキング系ルールのコンセプトを踏襲しており、公開された画像ではダンボールを被って歩くキャラクターの姿も確認できる。

「METAL GEAR SOLID Δ」は8月28日に発売となるものの、「FOX HUNT」は後発での実装という形となる。詳細な配信日については後日公開される。

