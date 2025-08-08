¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤µ¤ó¡õºÊ¥·¥ã¥í¥ó¤ÎÅÁµ±Ç²è¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ç¿Ê¹ÔÃæ
¡¡Àè·î76ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¡¢¥á¥¿¥ë¤ÎÄë²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤µ¤ó¡£Èà¤ÈºÊ¥·¥ã¥í¥ó¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¯ÅÁµ±Ç²è¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁòÎó¤ËµÍ¤á³Ý¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê²ÖÂ«¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ô¡¹
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ï2021Ç¯¡¢¥ª¥¸¡¼¤µ¤ó¤ÈÈà¤ÎºÊ¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥·¥ã¥í¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£°ÊÍè²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¸½ºß¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬´ÆÆÄ¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¡¹Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥Ý¥ê¥°¥é¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬Ç§¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó²È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î±Ç²èÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ê¥°¥é¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬´ë²è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥¸¡¼¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢¥½¥í¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ª¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤ò·ëÀ®¡£¸å¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÆ¬¤ò³ú¤ß¤Á¤®¤Ã¤¿1982Ç¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤È¤·¤ÆÀ¸³¶¸ùÏ«¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥°¥é¥ß¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2002Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆMTV¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¤«¤é20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Äº£¤âºÆÊüÁ÷¤òË¾¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î22¤ËÆü¤ËÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Äø¤ÎÈá¤·¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¤¹¤ë¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤¬¡¢º£Ä«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤»¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£7·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢¸Î¶¿¥Ð¡¼¥®¥ó¥¬¥à¤Ç¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤Î·ëÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¸ø±é¡Ö¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï7·î30Æü¡¢¼«Âð¤Î¤¢¤ë±Ñ¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥à¥·¥ã¡¼¤Ë¤ÆÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áòµ·¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÇÁòÎó¤ò³«ºÅ¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀª¶î¤±ÉÕ¤±¡¢ÎÞ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¡£
