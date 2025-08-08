Ì¾Å´¥ì¥¸¥ã¥Ã¥¯À×ÃÏ¤Ë·Æ¤¤¤Î¹¾ì¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó
¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤ÇÌ¾Å´¥ì¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿À×ÃÏ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¹¾ì¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾Å´¥ì¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë8Æü¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖMeieki Parklet¡×¤Ç¤¹¡£
ÄÌÏ©¤Î¼þ¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¥Ñー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ë¤è¤ë¥Õー¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ë¤µÂÐºö¤âËüÁ´¤Ç¡¢µ¤²¹¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¤Ç³«ÊÄ¤¹¤ëÆü¤è¤±¤Î¡Ö¥Òー¥È¥·ー¥ë¥É¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤ÏÇ®¤ò¼×¤ëÆÃÊÌ¤ÊÅÉÎÁ¤¬»È¤ï¤ì¡¢ÃÏÉ½¤Î²¹ÅÙ¤¬ºÇÂç¥Þ¥¤¥Ê¥¹15ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°±ØÁ°¤Î¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï1Æü2Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÄÌ¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¿®¹æÂÔ¤Á¤Ê¤É¤ËÎÃ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMeieki Parklet¡×¤ÏºÆ³«È¯¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
