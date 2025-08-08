¥«ー¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÃí°Õ¡ª¤ªËß¤Î±¿Å¾¤Ç¡ÈÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¡É ¼ÖÆâ¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤ò¤É¤¦ËÉ¤°¡©
9Æü¤«¤é¤ªËß¥·ー¥º¥ó¡£µ¢¾Ê¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´Ö±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é°Â¿´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JAF°¦ÃÎ»ÙÉô¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢¤È¤Æ¤â½ë¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤â¤ï¤Ã¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚ²¬¿¿ÍýÆà¥¢¥Ê¡Ë
Q.ÎäË¼¤ÎÎÃ¤·¤¤É÷¤ÇÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ë¡©¡Ö¤Ç¤â°Õ³°¤È¼Ö¤ÎÃæ¤âÇ®Ãæ¾É¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊJAF°¦ÃÎ»ÙÉô ¹ÊóÃ´Åö µÈÅÄ±Ñ¼£¤µ¤ó¡Ë
ÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¼ÖÆâ¡£¤·¤«¤·¹ß¤êÃí¤°¡ÈÆüº¹¤·¡É¤Ê¤É¤¬¡¢ÂÎ¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢íÕ¼ÍÇ®(¤Õ¤¯¤·¤ã¤Í¤Ä)¤òÂÎ¤ËÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÃ¦¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¼ÖÆâ¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤Ï¤É¤ó¤É¤óÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë»ö¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¤·¤¿¼Ö¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¡¢¤É¤¦ËÉ¤°¡©
¤½¤·¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢±êÅ·²¼¤ËÃó¼Ö¤·¤¿¸å¤Î¡È¤¢¤Î¶¯Îõ¤Ê½ë¤µ¡É¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢JAF¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤Î¼Â¸³¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹35¡î¤ÎÆü¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÖÆâ¤Î²¹ÅÙ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È――¡£
¤ï¤º¤«5Ê¬¤Ç10ÅÙ¾å¾º¡£¤½¤·¤Æ10Ê¬¸å¤Ë¤Ï37.8¡î¤Ë¡£
1»þ´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢²¹ÅÙ¤Ï50¡î¤òÆÍÇË¡£ºÇ¹â¤Ç52¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç®Ãæ¾É»Ø¿ô¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ß¤á¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«15Ê¬¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤«¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¡×¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÖÁ´ÂÎ¤¬ÃÈ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Î²¹ÅÙ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤â»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ËÃßÇ®¤µ¤ì¡¢¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬Ç®¤¯¤Æ°®¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤¬Ç®¤¯¤Æ¼ÖÆâ¤Î²¹ÅÙ¤¬Îä¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¤¹¤°¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë¼ÖÆâ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Îä¤ä¤¹¡È°ì¹©É×¡É
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤ò¼ÖÆâ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ä¥·ー¥È¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÖÆâ¤Î¶õµ¤¤¬Îä¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¿¤é¿¿¤ÃÀè¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö´¹µ¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁö¹ÔÃæ¤ËÁë¤òÁ´³«¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òºÇ¶¯¤Ë¤·¤Æ¡¢³°¤Î¶õµ¤¤òÆþ¤ì¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ò³°¤Ë½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤Ç°ì½Ö¤Ç¼ÖÆâ¤Î´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÁë¤òÊÄ¤á¤ÆÆâµ¤½Û´Ä¤Ë¤·¤Æ¼ÖÆâ¤òÎä¤ä¤»¤Ð¡¢±¿Å¾¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤Ê¤¤²¹ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¼ÖÆâÁ´ÂÎ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Îä¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¤¢¤ë°ì¹©É×¡É¤ò¡£
Q.¸åÉôºÂÀÊ¤Î½ë¤µ¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡Ö¿¿¤óÃæ¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¡¢¾å¤«¤é¶õµ¤¤ò²ó¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¥·ー¥È¤È¥·ー¥È¤Î·ä´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤ËÉ÷¤¬¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡£±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Î¿Í¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¤ÇÄ´À°¤·¤¿Êý¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÎäµ¤¤¬²ó¤Ã¤ÆÎÉ¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼ÖÆâ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò·Ð¸³
¼ÖÆâ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ï¡¢ÎäË¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ìó1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö±¿Å¾¤Þ¤¿¤ÏÆ±¾èÃæ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï·×23.6%¡£Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡×¿Í¤â4%¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÖÆâ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ï¡Ö±£¤ìÃ¦¿å¡×¤¬¸¶°ø
¤Ê¤¼¼ÖÆâ¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç®Ãæ¾É¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡¤ÎÃ«¸ý±Ñ´î°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Ã¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö±£¤ìÃ¦¿å¡×¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÎäÉ÷¤¬¤¢¤¿¤Ã¤ÆÎÃ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÎäÉ÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇØÃæ¤ä¤ª¿¬¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¡ÖÃ¦¿å¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤ò¤È¤ê¡¢ÇØÃæ¤ä¤ª¿¬¤Î¾ø¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£