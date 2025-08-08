ピザハット、8月の「ハットの日」は？定番ピザだけでなく新商品＆人気ピザもお得価格に。
ピザハットでは、2025年8月8日から10日まで「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。
新商品「めちゃ盛りWマヨコーン」などハーフ＆ハーフも1100円に
毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、ピザハットの商品をテイクアウト810円〜販売するキャンペーンを実施しています。
8月の「ハットの日」は、定番の「ピザハット・マルゲリータ」「じゃがマヨコーン」などが810円の大特価に。また、新商品の「めちゃ盛りWマヨコーンのハーフ＆ハーフ」や「ピザハット・ベスト4」なども3日間限定でお得に食べられます。
・定番の4種類のピザがテイクアウト限定で810円
対象ピザは、「イタリアントマト＆ガーリック」「じゃがマヨコーン」「ペパロニクラシック」「ピザハット・マルゲリータ」の4種類。
通常価格1860円のところ最大1050円お得な810円です。
・ハーフ＆ハーフピザがテイクアウト限定で1100円
対象ピザは、「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」「アスパラベーコーン／めちゃ盛りWマヨコーンのハーフ＆ハーフ」「ツナマイルド／デラックスのハーフ＆ハーフ」「とろっとカルボナーラピザ／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ」「ピザハット・マルゲリータ／ピザハットミックスのハーフ＆ハーフ」「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「フレンズ4」の7種類。
通常価格2095円〜2580円のところ、最大1480円お得な1100円です。
・「ピザハット・ベスト4」がテイクアウト限定で1300円
通常価格3190円のところ、1890円お得な1300円で販売します。
・2種類のサイドメニューがピザとセットでいつもよりお得に
人気のサイドメニュー「［Mサイズ］ハットフライポテト」と「もちっと！ハニーフォカッチャ」が、通常価格500円のところ特別価格の300円で購入できます。
特別価格となるのは、テイクアウト・「ハットの日」対象ピザを購入した場合のみです。
詳細は公式サイトから確認できます。
いずれもテイクアウト・Ｍサイズ限定です。生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。なお、「ふっくら鉄鍋パンピザ」は別途生地料金が発生します。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部