毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。8月10日（日）の放送は、橋本じゅんと行く千葉県九十九里町の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

本日のゲストは様々な映像作品で個性派名バイプレイヤーとして活躍し、舞台では激しいアクションを披露するベテラン俳優・橋本。霞む「九十九里ビーチタワー」の前で背中を向けて待っていた橋本は、前日は眠れなかったほど「メシドラ」が楽しみだったが「なんの段取りも教えてもらえなくてあまりに不安で、満島君に電話しそうだった」という。まずは、霞んだ空をバックにタイトルコールで「メシドラ」スタート！

3人で車に乗り込んで早速謎多き橋本の話を聞く。今年で61歳になった橋本の芸歴は、舞台からでは今年で40年目だという。「40年前の今頃初舞台、劇団☆新感線」という橋本に兼近が「でた！新感線だ！」と反応し、「古田新太さんは先輩ですか？」とシブイ質問。以前この番組のゲストに筧利夫や古田新太など劇団☆新感線の大御所俳優が出演してくれた事があるため、芸能情報に疎い兼近は劇団☆新感線にだけは妙に詳しくなってきている様子。「あのー、これが複雑で…」という橋本。「古田の方が先輩っちゃ先輩なんだけど、同期っちゃ同期、人生的には俺の方が先輩っちゃ先輩なんだけど、見た目的にはアイツ（古田）の方が先輩っちゃ、先輩」なのだとか。

まず訪れたのは「九十九里海釣りセンター」。陸上にある海釣りの釣り堀としては関東最大級で、釣れる魚の種類は50種類以上！ここで早速、本日のお支払いを誰がするか決めるゲームをすることに。本日のゲームは釣り対決！満島と兼近が引くくらい釣りが大好きな橋本と、以前この番組の釣り対決で圧勝している兼近、そして釣り対決で1匹も釣りあげたことがない満島の対決は真剣そのもの。「（昔みんなで釣りに行った時に）古田（新太）があんまりにも退屈でみんなが浮かべているウキのあたりに飛び込んだ」という橋本の衝撃的な思い出話も「わかる」「退屈でね」と返す2人。

真剣勝負の結果は、なんと満島だけが2匹を釣り上げ他の2人はゼロ。というわけで本日のお支払いから満島は免除されることが決定したはずだが…!? ここからの満島は、釣り対決で初めて勝利したうれしさからテンション爆上がりで大はしゃぎ。しまいには「早く（車）出せよ！」と兼近に怒られるほど、満島は釣れたことがうれしかった様子。

次に3人がやってきたのは浜焼きが楽しめる人気食堂「漁師料理の店 ばんや」。ここでも引き続きテンションが上がりっぱなしの満島は、運ばれてきたウニ・トロ丼を掲げて「これトロフィーだから、今日の」と大はしゃぎ。さらに「竜宮城が手薄に」なるくらいのアワビや伊勢海老など、海鮮の数々に大満足の3人。ここで本日のお支払いを誰がするか決める最終決戦を橋本と兼近の2人で行うことに。最後のゲームは、はまぐりを焼いてどっちのはまぐりが先に開くかゲーム！すでに勝ち抜けている満島の合図で勝負スタート。ところがはまぐりが2つともうまく開かないアクシデントが発生。

ここで橋本と兼近の出した結論は「じゃあ今度は3人で」「じゃないと意味わかんないっすもんね」。納得がいかない様子の満島だが「そりゃそうだろ」「だってノーゲームになっちゃったから」と橋本と兼近に説得されて「じゃあ一応やろうよ、じゃあ」と渋々3人での再戦に同意。勝負の行方は…!?

そんな3人が最後にやってきたのは「海の駅九十九里」にある「わたしの店」。ここでは61歳になった橋本の現在地についての話を聞くことに。これまで特殊な役柄ばかりを演じてきた橋本は「普通の社会的な生活の役が俺にできるのかな」と感じているという。「それでこの5〜6年等身大の生活を目指して」いるという。「この歳になってまだまだ足りないな」と橋本の向上心はまだまだ衰えないよう。

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

