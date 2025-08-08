俳優の中村蒼が８日、都内で行われたＮＨＫスペシャルドラマ「シミュレーション〜昭和１６年夏の敗戦〜」（１６・１７日、後９時）の記者会見に出席した。

元東京都知事で、現在は日本維新の会の参院幹事長を務める作家・猪瀬直樹氏の代表作「昭和１６年夏の敗戦」（中央公論新社）が原案。真珠湾攻撃の８か月前の１９４１年４月、近衛文麿首相直属の総力戦研究所に集められた若きエリートたちの葛藤を描く。映画「月」（２３年）などで知られる石井裕也氏が脚本・編集・演出を手がけ、主演は池松壮亮が務める。

中村は、総力戦研究所の模擬内閣で、開戦を強く主張する陸軍少佐を演じ、「作品に流れている空気は、現代社会にも通じるものがあり、共感できるのではと思います」と力を込めた。

撮影は２〜３月に実施。現在放送中の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で主人公の兄を演じているが、「『べらぼう』と並行して撮影していました」と、スタジオを行き来しながら撮影をこなしていたという。

一方、共演の池松と仲野太賀は、２６年放送の大河ドラマ「豊臣兄弟！」で豊臣秀吉（池松）・豊臣秀長（仲野）兄弟を演じる。２人が会見前日も夜遅くまで撮影をしていたことを明かすと、出演予定のない中村は「昨日は遅くまでね〜」と話を合わせてた。続けて「三男とかいれば…」と、「豊臣兄弟！」出演にむけてユーモアのある一言でアピールし、会場の笑いを誘った。