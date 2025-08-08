福岡県内の農業用ハウスで、銅線ケーブルが切断され盗まれる被害が相次いでいます。価格高騰を背景に、全国でも被害が相次いでいて、国が対策に乗り出しています。

福岡県広川町で、桃やイチゴを栽培している梅本康孝さんは8月1日、農業用ハウス内の異変に気づきました。



■桃・イチゴ栽培農家 梅本康孝さん

「これですね。全部で15メートルから20メートルくらいだと思います。」





ハウス内の暖房器具などの銅線ケーブルが切断されていました。

■八木菜月アナウンサー

「ケーブルの断面を見ますと、スパッと切れていますね。意図的に道具を使って切られたようにみえます。」

■梅本さん

「今まで作物の盗難はありましたが、初めてですね、こういう被害に遭ったのは。」



ことしの桃の収穫は終わっていましたが、来年1月までには次の栽培に向け修理する必要があり、およそ5万円かかるとみられています。



車で5分ほど移動し、別のハウスに向かいました。

■イチゴ農家・萩尾隼一さん

「この暖房機の電源だったり、これも切られています。中のものは全部、動かないです。風を流すやつとか、電球もつかないし。」



ハウスでイチゴを栽培している萩尾隼一さんです。近所で銅線ケーブルの窃盗があったと聞き、自分のハウスを確認し被害に気づきました。



■萩尾さん

「このくらい盗っても、そんなにお金になるかと思う。いたずらレベルかなという気がしています。」



ただ、被害を受ける側にとっては深刻です。



■萩尾さん

「見積もりを出してもらったのですが、30万円くらい。無駄に30万円を捨てる感じ。気持ち的にはよくないです。」



福岡県警によりますと、八女市や広川町では、ことし5月から8月5日にかけて、直径およそ7キロの範囲のビニールハウス14棟で銅線150本以上の被害が確認されたということです。

全国ではここ数年、金属窃盗の被害が増加しています。警察庁によりますと、おととしの全国での金属窃盗による被害総額は、およそ132億8700万円に上ります。このうち、8割ほどが金属ケーブルの被害です。



背景にあると考えられているのが、銅の価格高騰です。去年1年間の銅の平均価格は、2016年と比較すると2.5倍以上に上がっています。また、切断された金属ケーブルの売買について現在の法律では規制がなく、盗品の売買も容易だといいます。



■警察庁・露木康浩 長官（当時）

「太陽光発電施設における銅線盗。これを含めて金属盗全般の認知件数が最近、大変増加している。」

警察庁は、去年から検討を重ね7日、古物買い取り業者に対しても、電線やグレーチングと呼ばれる側溝のふた、エアコンの室外機などについて、1万円未満の取引でも本人確認を必須とすることを決めました。金属くずの買い取り業者への規制を含む、いわゆる「金属盗対策法」として、ことし10月1日から施行するとしています。



銅線ケーブルの窃盗被害にあった桃農家の梅本さんは、被害を受け、防犯カメラや警報器の導入を検討しています。



■桃・イチゴ栽培農家 梅本康孝さん

「一生懸命、小さい仕事をやって、おいしいものを食べていただくという気持ちがあるので、理不尽さというか許せないというのはあります。」



農業用ハウスを狙った相次ぐ金属窃盗事件。県警は、同一犯の疑いもあるとみて捜査を進めています。