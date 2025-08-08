毎週月曜日〜金曜日あさ9:00から放送中の日本テレビ系情報番組「DayDay.」。エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごとお届けしています。

「DayDay.」オフィシャルX（@ntv_DayDay）では、「10,000円分の旅行ギフト券（デジタルコード）」や「1万3,000円相当のビュッフェペア食事券」が当たるキャンペーンを開催！

応募方法は「DayDay.」番組アカウントをフォロー、当アカウントで投稿される指定のキャンペーンポストにハッシュタグ「#DayDay夏の豪華プレゼント」を付けて引用リポストで完了です！

■キャンペーン期間

8月11日（月・祝）〜8月15日（金）毎日あさ9時40分頃から特集コーナー終了まで

■賞品

▼8月11日（月・祝）〜8月14日（木）

近畿日本ツーリスト「フリーセレクション」（https://www.knt.co.jp/kanren/travelticket/）

10,000円分のギフト券を12名様にプレゼント（3名×4日間 計12名様）

※有効期限は発行日の5年後の同月同日になります

※使用可能な場所につきましてはサイトをご確認ください

※使用時は、「近畿日本ツーリスト」 Webサイトでの情報登録が必要になります

※1回限りの使い切りになっており、精算時のおつりはでません

▼8月15日（金）

新横浜プリンスホテル ブッフェダイニング ケッヘル（https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/restaurant/kochel/）

1万3,000円相当のビュッフェペア食事券を5組10名様にプレゼント

※レストランお食事券には通し番号がございます。重複したご利用はいただけません

※レストランご利用の際は電話での事前予約が必要となります

※事前予約の際、右上に記載された通し番号をレストランにお伝えください

※満席時の場合もございますのでご注意ください

※使用は1回に限らせていただきます

※人数超過の場合は超過分を実費負担となります

※使用可能期間に限りがありますのでご注意ください（8月25日〜12月18日）

※お問い合わせは直接レストランにご確認ください

■応募方法

（1）DayDay.【公式】（@ntv_DayDay）のXアカウントをフォロー

（2）@ntv_DayDayにて投稿されるキャンペーンポストを引用リポストでハッシュタグ「#DayDay夏の豪華プレゼント」を付けて投稿

■当選発表

当選された方には、Xのダイレクトメッセージ（以下DM）にてご連絡をお送りいたします。

※都合により、当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■キャンペーン注意事項

下記の注意事項に同意の上、ご応募ください。キャンペーン投稿のリポストをもって、応募者は以下の注意事項に同意したものとみなされます。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止する場合がございます。

・Xアカウントは非公開設定になっていない（鍵付きアカウントではない）状態である必要があります。

・18歳未満のお客さまが本キャンペーンにご応募される場合には、保護者の同意を得た上でご応募ください。

・Xアカウントで自己紹介等を設定していなかったり、長期間投稿やアクションを行っていなかったりする場合や、開設直後の場合は、応募を無効とすることがあります。

・同一の方による複数のアカウントからの応募や、不正なアカウントからの応募、その他当社が不正行為と判断した場合または応募者が以下の禁止事項に違反したと当社が判断した場合には、応募・当選を無効とさせていただきます。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせには、お答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・X社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンは、X社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X社は何らの責任も負いません。

・キャンペーン主催：日本テレビ放送網株式会社

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。

日本テレビの個人情報保護方針についてはこちら

・キャンペーン運用の一部を協力会社に委託しており、当選者への当選連絡等は協力会社経由で行う場合があります。

協力会社：株式会社オールアバウトナビ（https://www.allaboutnavi.co.jp/）

■禁止事項

お客さまは、本キャンペーンへの応募に際して、以下に記載することを行ってはなりません。

・法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

・公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為

・当社または第三者の権利を侵害する行為

・他のお客さまに対する嫌がらせや誹謗中傷の内容、その他反社会的な内容または他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為

・当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為

・他人の個人情報などを不正に収集、開示または提供する行為

・営利を目的とする行為（当社が認めたものを除きます。）、その他本キャンペーンが予定している利用目的と異なる目的で本キャンペーンを利用する行為

・当社による本キャンペーンの運営または他のお客さまによる本キャンペーンへの応募を妨害し、これらに支障を与える行為

・Xの利用規約に違反する行為

・上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為

・その他、当社が不適当と判断した行為

■免責事項

当社は、本キャンペーンに関する事項について、事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

お客さまが投稿したメッセージ、画像等についての著作権・肖像権その他の権利の侵害等に関しての問題について当社は一切の責任を負いません。また、本キャンペーンへの応募によってお客さまに生じたあらゆる損害について当社は一切の責任を負いません。

本キャンペーンおよび本要項は、やむを得ない事情により、お客さまへの予告なく中止、または内容が変更となることがあります。あらかじめご了承ください。

本キャンペーンへの応募のために必要な機器、通信手段、電力等は、お客さまの費用と責任でご用意ください。