【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#36

前週は男子ゴルフの「リシャール・ミル チャリティートーナメント」（石川・能登CC）で大嶋宝君とコンビを組みましたが、残念ながら決勝ラウンドへ進めませんでした。

この大会は「#能登のために」をテーマにした新規大会で、賞金総額（1億円）の5％が選手会から、昨年1月に起きた能登半島地震.9月の豪雨の被災地支援に充てられます。また、開幕前にはたくさんの女子プロが会場にやってきて、男子プロとのチャリティーペアマッチが行われ、大いに盛り上がりました。

僕は大会中、コースから車で30分のところにある家の2階に泊まっていました。家主の野田武志さんは先輩キャディーの知人で、今は金沢在住なんですが、お兄さんが住んでいた能登の実家があの地震でほぼ全壊し、今は取り壊したそうです。幸い、ご家族の皆さんは無事だったそうです。

地震直後の能登は、道路も段差と地割れでまともに車が通行できない状態でも、野田さんは金沢から何度も飲料水などを運んだそうです。そんな危険な道ですから夜間は走れないし、「昼間でもパンクする車が多かった」と野田さんは説明してくれました。先週だって道路の端にコンクリートの残骸などが積み上げられていて、「復興は遠い」という印象を受けました。

当時の話を聞いているとこのまま帰るわけにはいかないと思い、「被災地を僕にも見せてください」と野田さんにお願いし、連れて行ってくれたのが写真の現場です。

国道249号を輪島方面に北上した途中の海岸です。見ての通り砂浜ですが、以前は海だったそうです。あの大地震で海底が隆起したのです。

信じられますか？

数千年に一度といわれる現象が昨年起きたのです。この海底隆起は4〜5メートルの高さの所もあり、それによって持ち上げられた家もある。近隣住民は当初、地面が上がったなんて想像もできませんから、逆に海面が下がったと思ったそうです。

それにしても、デコボコの海底が突然現れ、漁船は海へ出ていくことができませんから漁師さんはお手上げです。おそらく元の状態に戻すことは不可能でしょう。この海底隆起は「80キロ以上の長さで続いている」と聞いて、言葉を失いました。

これまで能登半島の被害状況はテレビや新聞でも見てきましたが、生々しい現場を見た時、被災者のみなさんの本当のご苦労が初めてわかりました。読者のみなさん、能登の震災のことは忘れないで下さい。お願いします。

その後、新潟港へ向かい小樽まではフェリーで移動です。今週から4週間にわたって北海道。涼しければいいのですが。

女子は永嶋花音ちゃん、男子は大嶋宝君とコンビを組みます。北の大地で好成績を残せるよう一生懸命サポートするつもりです。

（梅原敦／プロキャディー）