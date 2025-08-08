【山粼武司 これが俺の生きる道】#11

1年目の春季キャンプ中盤、星野仙一監督に呼び出された。宿舎の監督室に集められたのは、俺とドラフト4位で同期入団の荒川哲男、一軍投手コーチに昇格したばかりの高橋三千丈さん、チームマネジャーの福田功さん。星野監督はひと言、こう告げた。

「おまえら、明日からアメリカに行ってこい」

驚きを通り越して、いったい何を言われているのか、まったく理解できなかった。しばしの沈黙。福田さんが恐る恐る「パスポートとかビザとか、いろいろ準備があるので、さすがに明日は……」と言うと、監督はこう一喝した。

「俺が行けって言ったら明日から行くんや！ ただちに行け！」

めちゃくちゃだ。ちなみに「おまえら」の中にはコーチの三千丈さんも含まれていて、「初めて聞かされた……」と面食らった表情をしていた。結局、パスポートを作り、ビザがおりて準備が整ったのは1カ月後。キャンプが終わった後の3月に海を渡り、ドジャース傘下のルーキーリーグに野球留学することになった。

米国に行くだけでも衝撃だったのに、星野監督は俺にこう付け加えた。

「アメリカでサードの勉強してこい」

……サード？ 俺は当時、捕手で入団した。打撃力を鍛えようとしたのか、三塁手としての修業を言い渡されたのだ。ルーキーリーグとはいえ、世界中から将来の有望株が集まる場所。ドミニカ共和国の選手を中心に、実力ある若手がひしめき合っていて、俺は試合に出ることすらかなわない。出られたとしても1打席だけとか代打とか、その程度だった。

ミールマネーこそなかったものの、ロクに試合にも出ていないのに、年俸（入団時の推定年俸400万円）も受け取り、食費や滞在先での費用は全部球団が負担していた。

一方で、一緒にプレーしていたドミニカの選手たちはミールマネーを家族に仕送りするため、自分の朝食を抜いて食費を節約している。

ドミニカの選手たちは試合で本塁に生還する際、決まって足ではなく頭からスライディングする。それを不思議に思って、ドミニカから来たチームメートに「何で足からしないの？ ホームでヘッドスライディングは危ないだろ」と聞いたことがあった。すると、「足だとすぐに捻挫とか骨折しちゃうんだよ。（食事を切り詰めているせいで）栄養失調のやつも多いから。頭からならキャッチャーと交錯しても手をさっとよけて逃げられる」と。それを聞いて、さすがに体に良くないなと思い、翌日以降、朝7時にマクドナルドへ集合をかけた。週末は自分の滞在先に選手たちを招待してバーベキュー。留学中の1カ月間、毎日おごり続けた。

おごったとはいっても、俺が自腹を切ったわけじゃない。食費はすべて中日の負担。「領収書を持ってきなさい」と言われていて、帰国後に三千丈さんがまとめて精算していた。

中日にとって野球留学自体が初めての試みだったとはいえ、フロントは食費の多さにさぞ驚いたに違いない。

ドミニカン全員を毎日養っていたせいか、先輩の山本昌さんが翌年、ドジャースのマイナーリーグに留学したときは、食事のルールが「自炊」になっていた。

（山粼武司／元プロ野球選手）