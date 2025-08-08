元乃木坂46・生駒里奈、学ラン×丸メガネの“男子学生姿”を披露 桃月なしこ、能條愛未ら反応「かわいいwww」「似合いすぎて声でた」
元乃木坂46で俳優の生駒里奈（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。自身が原作を手掛け、漫画家・古屋兎丸氏とコラボした『図書委員界』（新潮社バンチコミックス刊）の朗読劇化とチケット販売開始にちなんで、男子学生に扮したビジュアル写真を披露した。
【写真】「かわいいwww」「似合いすぎて声でた」男子学生に扮したビジュアルを披露した生駒里奈
生駒は「チケット発売しましたー!!生駒演じるのは図書委員界の委員長 男の子ですね 自ら生駒好みのビジュアルに突っ込んで行きました！膝小僧出てるよ!!!」などとつづり、学ランに大きな丸メガネを身に着けた自身の写真を公開。「自分の身近に起きて欲しい、不思議なお話。君が迷っているなら背中をおしたい。そんな作品です！心強い仲間が集い、みんなで皆さんを包み込みますよ ご期待ください」と、同作について紹介した。
この投稿にモデル・俳優の桃月なしこ（29）や元乃木坂46の能條愛未（30）らが反応。「かわいいwww」「あらかわいい」「似合いすぎて声でた。らぶ」などのコメントが寄せられた。
同作のチケットは現在、イベントプラットフォーム「TIGET」にて独占販売中。公演は10月10日〜13日にCBGKシブゲキ!!にて開催される。
【写真】「かわいいwww」「似合いすぎて声でた」男子学生に扮したビジュアルを披露した生駒里奈
生駒は「チケット発売しましたー!!生駒演じるのは図書委員界の委員長 男の子ですね 自ら生駒好みのビジュアルに突っ込んで行きました！膝小僧出てるよ!!!」などとつづり、学ランに大きな丸メガネを身に着けた自身の写真を公開。「自分の身近に起きて欲しい、不思議なお話。君が迷っているなら背中をおしたい。そんな作品です！心強い仲間が集い、みんなで皆さんを包み込みますよ ご期待ください」と、同作について紹介した。
この投稿にモデル・俳優の桃月なしこ（29）や元乃木坂46の能條愛未（30）らが反応。「かわいいwww」「あらかわいい」「似合いすぎて声でた。らぶ」などのコメントが寄せられた。
同作のチケットは現在、イベントプラットフォーム「TIGET」にて独占販売中。公演は10月10日〜13日にCBGKシブゲキ!!にて開催される。