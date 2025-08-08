『放送局占拠』公式サイト内“隠し動画”に反響「般若可愛いなww」「誰の隠し撮りなんだろう…？」
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第5話が、あす9日に放送される。それに先立って更新された公式ホームページの“隠し動画”に反響が寄せられている。
【写真あり】誰の目線…？傀儡子の手のようなものが手掛かりの隠し動画
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
6日に更新された公式Xでは「Top page… また何かが動く、、、誰の目線？」とつづり、公式ホームページに誘導。同トップページには、不穏な動きを見せるモニターがあった。そこをクリックすると、何者かが般若を隠し撮りした動画が流れる。動画内で般若は、端末を触りながら回転いすに座り、くるくると回っている。
また、第5話では般若の素顔が明かされることも発表されており、隠し動画には「般若がちょっと可愛く見えてきました」「誰の隠し撮りなんだろう…」「中の人はちょっと子供っぽい人なのかな」「般若可愛いなww」「誰の目線なのか気になる…」「そっか、この動いてるの傀儡師の手‥！」といった声が寄せられている。
【写真あり】誰の目線…？傀儡子の手のようなものが手掛かりの隠し動画
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
また、第5話では般若の素顔が明かされることも発表されており、隠し動画には「般若がちょっと可愛く見えてきました」「誰の隠し撮りなんだろう…」「中の人はちょっと子供っぽい人なのかな」「般若可愛いなww」「誰の目線なのか気になる…」「そっか、この動いてるの傀儡師の手‥！」といった声が寄せられている。