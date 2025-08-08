ÃçÌîÂÀ²ì¡¢Éã¡¦ÃæÌî±ÑÍº¤È¿Æ»Ò¶¦±é¼Â¸½¤Ë´¶³´¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡»£±ÆÁ°Æü¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î¡È¥µ¥·°û¤ß¡É¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡Ù¡Ê16Æü¡¦17Æü2ÌëÏ¢Â³¡¦¸å9¡§00¡Ë½Ð±é¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£ÃçÌî¤ÏËÜºî¤ÇÉã¡¦ÃæÌî±ÑÍº¤È½é¤á¤ÆÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ç¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿Æ»Ò¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ß¤¤¤ËÈù¾Ð¤ß¹ç¤¦ÃçÌîÂÀ²ì¡õÃÓ¾¾ÁÔÎ¼
¡¡½ªÀï80Ç¯¤Î²Æ¤ËÁ÷¤ë¡¢¼Âºß¤·¤¿¡ÈÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ËÜºî¡£ÃöÀ¥Ä¾¼ù»á¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î´ú¼ê¡¦ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤ÆÀïÁè¥É¥é¥Þ¤ËÄ©¤à¡£ÃçÌî¤ÏÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¡¦³òÅçÌÐÍº¤ò±é¤¸¡¢°ìÊý¤ÎÃæÌî¤ÏÎ¦·³¾¯¾¤ÎÉðÆ£¾Ï¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÃçÌî¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢¶¦±é¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤¸¤«¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«º£¤Þ¤Ç±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ÊÁ°¡¢Æ±ºîÉÊ¤ÎÊÌ¥·¡¼¥ó¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÆ±¤¸¶õ´Ö¡¢Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦±é»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ë¿Æ»Ò¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐ°æ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÉã¤ÈÆó¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÆó¿Í¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¿´¤ÎÄÌ¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«¤â¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»£±ÆÁ°Ìë¤Î¿Æ»Ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦±é¤ò¤¢¤¨¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¶¦±é¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ü¤ó¤ä¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Ç¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢ÃæÂ¼Áó¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ß¤¤¤ËÈù¾Ð¤ß¹ç¤¦ÃçÌîÂÀ²ì¡õÃÓ¾¾ÁÔÎ¼
¡¡½ªÀï80Ç¯¤Î²Æ¤ËÁ÷¤ë¡¢¼Âºß¤·¤¿¡ÈÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ËÜºî¡£ÃöÀ¥Ä¾¼ù»á¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î´ú¼ê¡¦ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤ÆÀïÁè¥É¥é¥Þ¤ËÄ©¤à¡£ÃçÌî¤ÏÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¡¦³òÅçÌÐÍº¤ò±é¤¸¡¢°ìÊý¤ÎÃæÌî¤ÏÎ¦·³¾¯¾¤ÎÉðÆ£¾Ï¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ë¿Æ»Ò¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐ°æ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÉã¤ÈÆó¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÆó¿Í¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¿´¤ÎÄÌ¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«¤â¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»£±ÆÁ°Ìë¤Î¿Æ»Ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦±é¤ò¤¢¤¨¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¶¦±é¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ü¤ó¤ä¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Ç¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢ÃæÂ¼Áó¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£