ユーロ円１７１．７５近辺、ポンド円１９８．１０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ユーロ円は171.75近辺、ポンド円は198.10近辺での推移。



ユーロ円レンジは171.37-171.88までとなっており、東京市場からロンドン序盤にかけてやや水準を上げている。ただ、足元ではほぼ前日ＮＹ終値水準へと戻しており、全般的に方向性は希薄。



ポンド円は198円付近と東京午前の安値197.39レベルの安値から水準を上げている。ロンドン序盤には高値を198.16付近まで伸ばす場面があった。対ユーロでも堅調になっており、前日の英中銀政策金利発表後のポンド高地合いを引き継いでいる。英中銀の２５bp利下げ決定は５対４の僅差となり、今後の利下げ慎重姿勢も示された。



EUR/JPY 171.72 GBP/JPY 198.09

