timelesz寺西拓人、新トークバラエティー挑戦 『トーク★ハンサム』でハンサムな人気芸人とタッグ
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、15日深夜放送の日本テレビ系『トーク★ハンサム』（深0：30〜深0：59）に出演。人気芸人とタッグを組んだ新トークバラエティーに挑戦する。
【画像】寺西拓人が挑戦！『トーク★ハンサム』
同番組では、女性ゲストをハンサムなトーク力で、どの番組よりも深掘り。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。
寺西とともに番組を盛り上げるハンサムな人気芸人は、番組公式SNSにて順次解禁される。
