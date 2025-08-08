フルメンバー17人で！米米CLUB、『THE FIRST TAKE』で代表曲「浪漫飛行」を披露
今年デビュー40周年を迎えた米米CLUBが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場することが発表された。きょう8日午後10時にプレミア公開される。
【写真】ヒット曲連発！『鷹祭 SUMMER BOOST 2025』で試合後にパフォーマンスした米米CLUB
披露するのは、リリースから30年以上経った現在も多くの人に愛される代表曲「浪漫飛行」。旅立ちや新たな始まりを象徴する歌詞と爽やかなメロディーが特徴の同曲を、フルメンバーである総勢17人による一発撮りで届ける。
米米CLUBは1982年に結成され、1985年にメジャーデビュー。「KOME KOME WAR」「FUNK FUJIYAMA」「浪漫飛行」「君がいるだけで」など数多くのヒット曲を生み出してきた。今年9月からは、デビュー40周年ツアー『米米大興行 人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜』の開催を予定している。
■米米CLUB コメント
良かったですね。こういう舞台を用意してもらって、みんなの熱というか、暑苦しい熱みたいなものが、ばっと入ってくるのは、自分で感動しちゃいましたね。『THE FIRST TAKE』でも、ステージに乗っているメンバーは一人残らず出てきて、こうして演奏できるっていうのは、こんな喜ばしいことはないですね。
【写真】ヒット曲連発！『鷹祭 SUMMER BOOST 2025』で試合後にパフォーマンスした米米CLUB
披露するのは、リリースから30年以上経った現在も多くの人に愛される代表曲「浪漫飛行」。旅立ちや新たな始まりを象徴する歌詞と爽やかなメロディーが特徴の同曲を、フルメンバーである総勢17人による一発撮りで届ける。
■米米CLUB コメント
良かったですね。こういう舞台を用意してもらって、みんなの熱というか、暑苦しい熱みたいなものが、ばっと入ってくるのは、自分で感動しちゃいましたね。『THE FIRST TAKE』でも、ステージに乗っているメンバーは一人残らず出てきて、こうして演奏できるっていうのは、こんな喜ばしいことはないですね。