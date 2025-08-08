¡ÖRECHARGE at NO SOUND SPACE Presented by Beats¡×ÂÎ¸³¥ì¥Ý¡¼¥È
²»¤Î¤Ê¤¤¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£Beats¤Î¿·À½ÉÊ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎZeroBase Omotesando¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖRECHARGE at NO SOUND SPACE Presented by Beats¡×¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°´Ñ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÆæ¤á¤¤¤¿¤â¤Î¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¥Á¥é¥Á¥é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ææ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥ÁºîÉÊ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¸¡×¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÆü¤Ò¤ÈÂ¤µ¤¤ËÂÎ¸³¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶½É¡¦É½»²Æ»¤Ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÃ¤·¤¯Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡ª #NOSOUNDSPACE #¥®¥ºÊÔ½¸Ä¹Æüµ https://t.co/qACR5m9AUC pic.twitter.com/qDhoQOKeN5- ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸ø¼°¡Ë (@gizmodojapan) August 8, 2025
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÇÀÅ¼ä¤òÂÎ´¶
2³¬¤Ï´°Á´¤Ê°Å°Ç¡£Beats Studio Pro¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢³°³¦¤Î²»¤È¸÷¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿ÎÃ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀÅ¼ä¡×¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë¡ÖÃ»´ü¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë
ÌÜ¤¬°Å°Ç¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¶õ´Ö¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä²È¶ñ¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ï»²²Ã¼Ô¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡£
µðÂç¥¬¥Á¥ã¥Ý¥ó¤Ç¤ªÅÚ»º¥²¥Ã¥È
ÂÎ¸³¸å¤Ï1³¬¤ÇÆÃÀ½¤ÎµðÂç¥¬¥Á¥ã¥Ý¥ó¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¿Íµ¤¤ÎBeatsÀ½ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Beats»Ë¾å½é¤Î½¼ÅÅ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡ÖBeats ¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤âÅÐ¾ì
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Beats¤¬¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë½¼ÅÅ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡ÖBeats ¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤âÅ¸¼¨¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ü¥ë¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥µ¡¼¥¸¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¥Ë¥È¥í¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥é¥Ô¥Ã¥É¥ì¥Ã¥É¤Î4¿§Å¸³«¡£
¥±¡¼¥Ö¥ëÄ¹¤Ï1.5m¤È20cm¤Î2¼ïÎà¡¢¤µ¤é¤ËUSB-C¡¿USB-A-USB-C¡¿USB-C-Lightning¤È¤¤¤¦3¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Apple¡¦AndroidÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÊÔ¤ß¹þ¤ß¹½Â¤¤ÇÍí¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÑµ×À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²¿Àé»þ´Ö¤â¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¡£USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏºÇÂç60W¤Î¹âÂ®½¼ÅÅ¡¢USB-A-USB-C¤ÏºÇÂç15W½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤âUSB 2.0µ¬³Ê¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï100¡óºÆÀ¸ÌÚºàÁ¡°Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀß·×¡£²Á³Ê¤Ï1ËÜ2,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡¢ USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê1.5m¡Ë&USB-A-USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê1.5m¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/1ËÜ¡£¤Ê¤ª2ËÜ¥»¥Ã¥È¡ÊUSB-C - USB-C¤Ï¤³¤Á¤é¡¢USB-A - USB-C¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¤Ï4,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Source: BeatsÆüËÜ¸ø¼°X