森山直太朗、2枚のアルバムを同時発売 それぞれ体現する全国ツアーの開催も
森山直太朗が、ニューアルバム『弓弦葉』（ゆづるは）と『Yeeeehaaaaw』（イーハー）を10月17日に同時リリースすることが発表された。20周年アルバム『素晴らしい世界』以来3年ぶりで、通算12作目と13作目となる。
【画像】かつてない上品さ…アルバム『弓弦葉』『Yeeeehaaaaw』ジャケット
『弓弦葉』は、ピアノと弦楽器を中心に構成したアンビエントで静謐な旋律の内向的な作品。手嶌葵への提供曲「森の小さなレストラン」のセルフカバーや、内田也哉子が参加した「愛の花 〜I’m not in there〜」など全10曲を収録し、付属Blu-rayには栃木県・益子のアンティーク家具店「pejite」でのライブ映像を収める。
一方『Yeeeehaaaaw』は、カントリー＆ウエスタンやブルーグラスを基調にした祝祭的なサウンドが特徴。森山良子がゲスト参加した「赤い鳥」をはじめ、「あの海に架かる虹を君は見たか」「バイバイ」など全11曲を収録。Blu-rayには「『あの海に架かる虹を君は見たか』＆『バイバイ』Living session」を収録する。
また、9月公開の映画『風のマジム』主題歌「あの世でね」が、アルバム発売に先駆け9月5日に先行配信される。同曲は、両アルバムに異なるバージョンで収録され、『風のマジム』では主題歌と挿入歌として使用される。映画は原田マハの同名小説を原作に、伊藤沙莉が主演を務める。
森山は10月から2026年にかけて、2作品の世界観をそれぞれ体現する全国ツアー『Two jobs tour 2025〜26「あの世でね」〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜』を開催。静謐（せいひつ）な『弓弦葉』公演と躍動感あふれる『Yeeeehaaaaw!』公演を並行して行う。
【画像】かつてない上品さ…アルバム『弓弦葉』『Yeeeehaaaaw』ジャケット
『弓弦葉』は、ピアノと弦楽器を中心に構成したアンビエントで静謐な旋律の内向的な作品。手嶌葵への提供曲「森の小さなレストラン」のセルフカバーや、内田也哉子が参加した「愛の花 〜I’m not in there〜」など全10曲を収録し、付属Blu-rayには栃木県・益子のアンティーク家具店「pejite」でのライブ映像を収める。
また、9月公開の映画『風のマジム』主題歌「あの世でね」が、アルバム発売に先駆け9月5日に先行配信される。同曲は、両アルバムに異なるバージョンで収録され、『風のマジム』では主題歌と挿入歌として使用される。映画は原田マハの同名小説を原作に、伊藤沙莉が主演を務める。
森山は10月から2026年にかけて、2作品の世界観をそれぞれ体現する全国ツアー『Two jobs tour 2025〜26「あの世でね」〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜』を開催。静謐（せいひつ）な『弓弦葉』公演と躍動感あふれる『Yeeeehaaaaw!』公演を並行して行う。