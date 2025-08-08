８日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２２．８１ポイント（０．８９％）安の２４８５８．８２ポイントと５日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も８６．４５ポイント（０．９６％）安の８８９５．２８ポイントと反落した。売買代金は２０６７億１９９０万香港ドル（約３兆８７８０億円）に縮小している（７日は２４５７億４８００万香港ドル）。

外部環境の不透明感が重しとなる流れ。米経済のスタグフレーション（不況下のインフレ）が改めて意識されている。米労働市場の軟化による景気懸念や、インフレ高進の見方が強まったためだ。そのほか、米政府が新たな相互関税率を７日から適用したことで、世界景気が冷やされるとの懸念もくすぶっている。また、香港上場企業の決算報告が進む中、業績不振の銘柄が売り込まれたことも全体相場の下げ要因となった。

もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の景気懸念が薄らいでいる。７日に報告された７月の中国貿易統計では、米ドル建て輸出と輸入が予想を上回り、伸びは６月から拡大した。ＨＳＢＣは最新リポートで、２０２５年の中国ＧＤＰ成長率予想を従来の４．５％から４．９％に引き上げた。追加の支援策が打ち出される可能性が高いと分析している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が８．２％安、不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が８．１％安と下げが目立っている。ＳＭＩＣの４〜６月期決算は１９％減益、九龍倉置業地産の中間決算は赤字拡大とさえなかった。

セクター別では、半導体やクラウドが安い。ＳＭＩＣのほか、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が３．４％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が２．９％、金山雲（３８９６／ＨＫ）が５．８％、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が４．１％ずつ下落した。ハンセン科技（テック）指数は１．６％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

マカオ・カジノ株も急落。永利澳門（１１２８／ＨＫ）が７．４％安、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が６．９％安、澳門博彩ＨＤ（８８０／ＨＫ）が４．３％安、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が３．７％安で引けた。永利澳門の親会社が発表した４〜６月期決算によると、マカオ事業の営業利益は前年同期比で２０．８％減少。セクター全体の売り材料となった。

中国の銀行セクターもさえない。招商銀行（３９６８／ＨＫ）が１．５％安、中国郵政貯蓄銀行（１６５８／ＨＫ）が１．２％安、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）と交通銀行（３３２８／ＨＫ）がそろって１．１％安で取引を終えた。

半面、ゼネコンや建機、セメントなどインフラ建設関連は物色される。中国中鉄（３９０／ＨＫ）が２．３％高、中国鉄建（１１８６／ＨＫ）が２．１％高、中聯重科（１１５７／ＨＫ）が５．８％高、中国龍工ＨＤ（３３３９／ＨＫ）が３．２％高、安徽海螺水泥（９１４／ＨＫ）が３．５％高、華新水泥（６６５５／ＨＫ）が３．３％高と値を上げた。

本土マーケットは５日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１２％安の３６３５．１３ポイントで取引を終了した。半導体が安い。金融、消費関連、自動車、不動産、軍需産業なども売られた。半面、素材は高い。インフラ建設、エネルギー、公益、海運も買われた。

