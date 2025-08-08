『太陽よりも眩しい星』第1弾PV公開 追加キャストに羊宮妃那、坂泰斗、田村睦心、逢坂良太
テレビアニメ『太陽よりも眩しい星』が10月2日午後11時56分からTBS系28局にて全国同時放送されることが決定した。あわせてキービジュアルと第1弾PVが公開され、追加キャストは小野寺翡翠役を羊宮妃那、鮎川陽太役を坂泰斗、香川美織役を田村睦心、井沢優心役を逢坂良太が務める。さらに、オープニングテーマは秦基博の「Stellar Days」になることが決まった。
【動画】新キャラ登場！公開された『太陽よりも眩しい星』第1弾PV
『太陽よりも眩しい星』は、「俺物語!!」（作画：アルコ）「高校デビュー」「先生！」と多くの作品でメディアミックス化されている河原和音の最新作。「別冊マーガレット」（集英社）にて連載中で、コミックス累計300万部を突破（2025年8月時点）。
平均より少し頑丈な女の子・岩田朔英と、か弱い男の子・神城光輝。小学生の頃、神城の笑顔にひとめぼれした朔英だったが、細くて小さかった神城は、中学生になると、爽やかイケメンに成長。遠い存在になってしまった。そんな中、中学最後の体育祭で一緒になり、心の奥にしまってきた初恋が動き出す。どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君――。きらめく初恋ストーリーとなっている。
第1弾PVは、朔英と神城らの高校生活が鮮明に描き出され、追加キャラクターらの“声”も聞くことができる。また、映像後半には秦基博が歌う「Stellar Days」が使用されており、新曲の一部を試聴することができる。
◆キャスト情報
岩田朔英：藤寺美徳
神城光輝：小野友樹
小野寺翡翠：羊宮妃那
鮎川陽太：坂泰斗
香川美織：田村睦心
井沢優心：逢坂良太
