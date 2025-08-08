池松壮亮、戦後80年に届ける戦争ドラマ主演に思い「これまでの作品とはまるで違う」 実在した“総力戦研究所”を描く
俳優の池松壮亮、仲野太賀、中村蒼が8日、都内で行われたNHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』（16日・17日2夜連続・後9：00）出演者会見に登壇した。
【集合ショット】日本中から集められた若きエリートたちを演じる仲野太賀ら
終戦80年の夏に送る、実在した“総力戦研究所”に着想を得た本作。猪瀬直樹氏のロングセラー・ノンフィクション「昭和16年夏の敗戦」を原案に、池松が主人公・宇治田洋一（研究員）役を演じ、日本映画界の旗手・石井裕也監督が初めて戦争ドラマに挑む。
真珠湾攻撃の8か月前の1941年4月、首相直属の“総力戦研究所”に日本中から集められた若きエリートたち。模擬内閣を作り、出身官庁や企業から機密情報を集め、日本がアメリカと戦った場合のあらゆる可能性をシミュレートしていく。そして“圧倒的な敗北”の結論を手にした若者たちは、開戦へ突き進む軍や本物の内閣と対峙する。
会見に登場した池松は「戦争を語り続けてきたNHKで、戦後80年という特別な年に、この作品をみんなで発表できることをとても光栄に思っています。個人的には、この時代にどうしても語るべきドラマ、そしてこれからの時代に残すべきドラマだと自信を持っています」と力強く語る。
宇治田と同じ総力戦研究所の研究員・樺島茂雄を演じた仲野は「みんなで80年前に起こった戦争について本当に誠実に向き合いながらつくった作品になっています。我々があの頃の戦争にどういうふうに思いをはせるのかという意味では、とても意義のある作品になっていると思います」と呼びかける。そして同じく研究員・高城源一を演じた中村も「劇中でも漂っている空気感というのはきっと今の現代社会にも通じるところがあると思いますし、共感できる部分もあると思います」と述べた。
作品のテーマについては、「脚本を受け取って、これまでの戦争映画とはまるで違うなと思いました」と話した池松。「終戦前夜を描いた作品は有名なものがありますが、開戦前夜、1941年を描くのには、これだけ時間がかかってしまったのかなと。この事実は終戦後、国家機密として伏せられていたもので、80年という時間をかけてようやく語られるタイミングが来た。こんな物語があったのかと衝撃でした。と同時に、今の組織の中ではたくさん起こってことで、現代に通じるさまざまな問題の根源があるなと思いました」と自身の思いを語った。
そして最後に池松は「戦争ドラマでありながら、現代ドラマにもなっていると思います。戦後80年という年に、みんなで心を込めて作りました。物語に込めた願いが、皆さんに届いてくれたらうれしいなと思っています」と視聴者へ呼びかけた。
