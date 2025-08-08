河合郁人＆ふぉ〜ゆ〜、異色コラボイベントをテレ朝チャンネルで独占生中継！

8月17日（日）まで開催されている「テレビ朝日 六本木ヒルズ SUMMER FES（サマフェス）」。

その期間中、東京・EXシアター六本木で開催される「マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS」から、「河合郁人✕ふぉ〜ゆ〜ラボLIVE!!!!!」がCSテレ朝チャンネル１で独占生中継。

河合郁人、ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大、越岡裕貴が出演する8月12日（火）の最終公演が全国に届けられる。

アイドルグループ・A.B.C-Zのメンバーとして音楽ライブや舞台、バラエティー番組などで活躍してきた河合。グループ脱退後は持ち前のトークセンスを活かし、ワイドショーのコメンテーターやバラエティー番組のMCなど主にテレビタレントとして活躍。老若男女、幅広い世代から人気を集めている。

一方のふぉ〜ゆ〜は、福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介からなる男性ユニット。2011年に結成、単独ライブや数多くの舞台、バラエティー番組に出演し人気を獲得。パフォーマンスとステージングスキルの高さや4人が独特の魅力あふれる個性でファンを魅了してきた。

そんな2組がコラボする今回のライブは、研究員に扮したふぉ〜ゆ〜があらゆるエンタメに融合する可能性があるという新素材「カワイ」（河合）に様々な実験を行う、というもの。

例えば「カワイ×お笑い」「カワイ×モノマネ」「カワイ×歌」などなど…。はたして「カワイ」は研究員ふぉ〜ゆ〜から与えられた無茶ぶり素材にどう融合していくのか？

何が起こるかわからない、化学反応が期待できる河合とふぉ〜ゆ〜のバラエティーSHOW＆音楽ライブに注目だ。

※河合郁人 コメント

生中継、緊張します！ ラボライブ事態が生中継でお届けして大丈夫なのか…。内容見てみて生中継危なくないかとなる可能性もありますが、雄大とこっしーなら大丈夫な気がします！ どんな内容になるかお楽しみに！

※辰巳雄大（ふぉ〜ゆ〜） コメント

ラボライブの生中継が決まったと聞き、驚きました！ 今回、実験をテーマにしているので当日どんな時間になるのかは僕らにも想像がつきません。プチ放送事故があった場合、大目に見ていただけると幸いです。お楽しみに！

※越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜） コメント

郁人とふぉ〜ゆ〜の科学反応を是非、皆さんに楽しんでほしいのと、僕たち自身もどうなるかわからないっていうドキドキとワクワクがあるので一緒にこのラボライブを楽しみましょー！