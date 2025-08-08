蒔田彩珠主演映画『消滅世界』の公開日が11月28日に決定し、あわせてティザービジュアルが公開。また、主題歌と劇伴をD.A.N.が担当することが発表された。

本作は、芥川賞作家・村田沙耶香の長編小説を映画化する人間ドラマ。本作が長編映画監督デビュー作となる映像ディレクター・川村誠が脚本・監督を務めた。

物語の舞台は、人工授精で子どもを産むことが当たり前になった世界。そこでは、夫婦間の性行為はタブーとされ恋や性愛の対象は“家庭の外”の恋人か、二次元キャラというのが常識に。そんな世界で“両親が愛し合った末”に生まれた主人公・雨音（蒔田彩珠）は、母親に嫌悪を抱いていた。 家庭に性愛を持ち込まない清潔な結婚生活を望み、夫・朔（胗俊太郎）以外のヒトやキャラクターと恋愛を重ねる雨音。 だがその“正常”な日々は、夫と移住した実験都市・楽園（エデン）で一変する。

主人公・雨音を蒔田、雨音の夫・朔を胗俊太郎が演じるほか、恒松祐里、結木滉星、富田健太郎、清水尚弥、霧島れいか、松浦りょう、山中崇、眞島秀和、岩田奏らが共演に名を連ねる。

本作の主題歌および劇伴を担当するD.A.N.は、櫻木大悟（G, Vo, Syn）、市川仁也（B）、川上輝（Dr）の3名からなるロックバンド。2022年末よりライブ活動を休止しソロ活動などを行っていたが、2025年にキャリアの節目となる結成10周年を迎え、活動を再開した。8月3日に日比谷野外音楽堂で行われた単独公演『D.A.N. 10th Anniversary Special “Microsound”』では、本作の主題歌を初披露した。

公開されたティザービジュアルでは、蒔田演じる雨音と胗演じる朔の姿が捉えられている。

なお本作のメイン館は、2026年1月12日をもって閉館することが発表された新宿シネマカリテ。そのほかの上映館は公式サイトなどで随時発表される。

【コメント】●D.A.N.この度、D.A.N.は主題歌とサウンドトラックを担当させて頂きました。不透明な未来にむけて、少しでも希望を感じられるように音を紡ぎました。この貴重な機会に心から感謝します。

●川村誠（監督）彼らが描く現代≒ディストピアの中にある退廃的な美しさに、長い間喩えようもなく憧れていました。 先走る自分の思いに応えてくださり、ライブ活動休止中の時間とエネルギーを映画のために注ぎ、共有した感情や断 片を音像化してくれたその作品に、深く心揺さぶられました。D.A.N.が奏でる音は、常に言葉の奥にある“感情”そ のものでした。正常と異常の狭間で揺れる主人公の心、性への衝動、存在の儚さ--それらすべてを音楽が内包し、 映像に新たな力を与えてくれました。人が葛藤し、もがき続けることの美しさや、行き場のない欲望のグルーヴ。そ れが終末のような世界に差す一筋の光になったことに、心から感謝しています。

（文＝リアルサウンド編集部）