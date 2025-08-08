森山直太朗が、12作目のアルバム『弓弦葉』（ゆづるは）と、13作目『Yeeeehaaaaw』（イーハ―）を10月17日に同時発売。また、新曲「あの世でね」を9月5日に先行配信する。

両作は、それぞれ異なる2つのコンセプトを持ったアルバムで、本作の資料によると、『弓弦葉』は“自身の内側に長年こびり着いていた澱のようなものを丁寧に剥がしながら、心のやわらかい部分を表現したアンビエントで静謐な旋律漂う内向的なアルバム”、『Yeeeehaaaaw』は“身体的な解放とともに祝祭的なブルーグラスサウンド溢れる外向的なアルバム”としている。

また、“それは一見、対極的な位置付けでありながら、両方のアルバムはお互いを補いあっているまさに“心身一助の作品”。この2枚のコンセプトアルバムは、同時に2枚のアルバムを出さなければ表現できなかった今の森山直太朗そのものである。”と記されており、森山が今、本当に作りたかった2枚のニューアルバムが完成したとのことだ。

さらに、各アルバムには、手嶌葵への提供曲「森の小さなレストラン」セルフカバーのほか、「ロマンティーク」以来のコラボレーションとなる内田也哉子や、森山良子がゲスト参加していることも発表となった。

なお、先行配信される新曲「あの世でね」は、9月公開の伊藤沙莉主演映画『風のマジム』の主題歌／挿入歌となっており、ニューアルバム2枚にそれぞれに異なるバージョンで収録される。

・森山直太朗 コメント（ニューアルバムについて）

「弓弦葉」

とある古道具屋で流れているであろう、とある架空の音楽。私が暮らす日常的幻想。又は走る馬の灯火。先代より受け継がれし羊毛のほこりはたき。静寂はnoiseとなって岸壁に飛沫をあげる。物語は今日もあなたの血管に脈々と流れている。とある街の外れにある、いつかの心に灯されし剥離された世界。皆さまのご来店、心よりお待ち申し上げております。

「Yeeeehaaaaw」

どうせあの世も鏡な世界。「生きてる」っていう幻想“Yeeeehaaaaw!”幸せの呪文。

