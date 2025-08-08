米津玄師が、9月19日公開の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」のアーティスト写真を公開。白シャツに黒ネクタイを着用した米津を、カメラマン Yohji Uchidaが撮影した。

また、2026年11月より開催のアリーナツアー『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行が決定。9月22日12時から同月28日23時59分までの受付となり、9月24日リリースの16thシングル『IRIS OUT / （未定）』に封入されるシリアルナンバーで申込が可能となる。

16thシングルは、初回限定の『IRIS OUT』盤、『（未定）』盤、通常盤の全3形態での展開となり、現在予約受付中。全店舗共通特典として、ホログラムステッカー（2枚セット）が付属する。また、店着日は変則的に9月22日となり、この日から販売が開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）