¡¡9Æü¤ËÀÅ²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾´ýÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï¡ÊJTÇÕ¡Ë2²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡á²¦¾´Þ¤à7´§¡á¤Èº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤ÆÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡7ÆüÌë¤ËÎµ²¦Àï7ÈÖ¾¡Éé¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±Åú¤¨¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤Ïº£´ü¤â9³ä°Ê¾å¤Î¾¡Î¨¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ¡¹¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¶É¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÊJTÇÕ¡¡¤Ê¤É¤Î¡ËÁá»Ø¤·¤ÏºÇÁ±¤ò»Ø¤»¤ë¤«²ø¤·¤¤¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ç¤âÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¶¯¤¤¡×¤È·Ù²ü¥â¡¼¥É¡£10·î³«Ëë¤¹¤ëÎµ²¦Àï¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂÐ¶É¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦°ìÆü¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂÐºö¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£Îµ²¦Àï¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£´ü¤ÎJTÇÕ½éÅÐ¾ì¤ÎÆ£°æ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤Î¤¦Îµ²¦ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë¾¡¤¿¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÈó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¡¢ÆâÍÆ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â·Ù²ü¥â¡¼¥É¡£¡ÖÁá»Ø¤·Àï¤Ç¤ÏÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ê¤òÂ¿¤¯»Ø¤µ¤ì¤ë¡£Îµ²¦Àï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É°Õ¼±¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
