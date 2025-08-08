松屋銀座に期間限定で「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」がオープン。

8階 イベントスクエアに「あなたを想うリラックマ」デザインのグッズが展開され、素敵なノベルティも用意されます☆

松屋銀座「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」

期間：2025年8月27日（水）〜9月2日（火）

場所：〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座8階イベントスクエア

開場時間：午前11時〜午後8時 ※但し8月31日（日）は午後7時30分、最終日は午後5時閉場

※最新の営業時間は松屋銀座のHPでご確認ください

松屋銀座の8階 イベントスクエアに、期間限定で「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」がオープン！

期間中、店舗では「あなたを想うリラックマ」デザインのグッズや素敵なノベルティが用意されます。

「もしリラックマたちがあなたの近くにいたら」をテーマに、どんな季節も・どんな時期（トキ）も、あなたと一緒にいる「リラックマ」たちのグッズが展開されます。

また、開催期間中は「リラックマ店長」も毎日出勤し、2025年も個性豊かな店長たちに注目です☆

お買い上げ特典

税込11,000円以上の購入で、お買い上げ特典を先着順でプレゼント。

2種類の特典グッズがあり、それぞれ配布日が異なります。

扇子

配布日：2025年8月27日（水）・8月29日（金）・8月31日（日）・9月2日（火）

※数量限定のため、1会計につき1点のプレゼント

※各日、配布数が決まっています

※無くなり次第終了

特典でもらえる扇子は「リラックマ店長」たちが集合したデザイン。

賑やかで楽しい扇子は、暑い季節に持ち歩きたいグッズです！

ポストカード付アクリルスタンド

配布日：2025年8月28日（木）・8月30日（土）・9月1日（月）

※数量限定のため、1会計につき1点のプレゼント

※各日、配布数が決まっています

※無くなり次第終了

ポストカード付アクリルスタンドは、組み立てると「リラックマ」たちがならぶデザイン。

台座部分が「リラックマ」のお顔型になっているのもポイントです。

組み合わせを変えて、自分だけのシーンを作ることも可能。

ポストカードは、四季折々のイベントを楽しむ「リラックマ」たちのイラストが楽しめます☆

暑い季節・寒い季節も、「リラックマ」たちと一緒なら元気に過ごせそう。

季節を感じるシーンを描いたデザインは、コレクションにぴったり！

カレンダー代わりに飾っても楽しめるグッズです☆

限定グッズ

発売日：リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜 2025年8月27日(水)

※リラックマストア＆すみっコぐらしshop onlineでは2025年9月3日(水)発売

※一部の商品は、後日リラックマストアで販売する場合があります

「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」では、「リラックマ」の限定グッズも販売。

いつも一緒にいてくれる「リラックマ」たちを手元に集められます。

あなたを想うてのりぬいぐるみ

価格：各1,650円（税込）

種類：4種

季節イベントに合わせた姿の「リラックマ」たちを、手乗りサイズのぬいぐるみで表現。

「リラックマ」と一緒に、春夏秋冬を過ごせます！

あなたを想うふっくらぬいぐるみ（S）

価格：各2,750円（税込）

種類：4種

季節ごとのイメージに合わせたカラーとモチーフを使ったぬいぐるみ。

カラフルでかわいらしく、集めて並べても楽しいグッズです☆

ニットショルダーバッグ

価格：各2,640円（税込）

種類：4種

普段使いに便利なニットショルダーバッグも、4つのデザインで登場。

「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」と一緒にお出かけできます！

先行販売グッズ

発売日：

リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜 2025年8月27日(水)

リラックマストア全店 2025年10月11日(土) ※取扱商品は店舗により異なります。

リラックマストア＆すみっコぐらしshop online 2025年10月14日(火)

「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」では、先行販売となる「リラックマ」グッズも☆

リラックマストア店長企画として全21種の「リラックマストア店長 ぬいぐるみバッジ」を販売するほか、「リラックマアニメ化決定 PVの場面写グッズ」も登場。

さまざまな商品が展開されるなか、先行販売となる一部グッズを紹介します！

リラックマストア店長企画「リラックマストア店長 ぬいぐるみバッジ」

価格：各1,540円（税込）

種類：21種

リラックマストア店長企画として「リラックマストア店長 ぬいぐるみバッジ」を先行販売。

個性豊かな店長たちのバッジが全21種類展開されます☆

リラックマアニメ化決定 PVの場面写グッズ「あつめてぬいぐるみ」

価格：4,180円（税込）

「リラックマアニメ化決定 PVの場面写グッズ」として、海賊姿の「リラックマ」が「あつめてぬいぐるみ」になって登場。

帽子のマークも「リラックマ」のシルエットデザインです！

リラックマアニメ化決定 PVの場面写グッズ「クリアホルダーセット」

価格：各660円（税込）

種類：2種

さまざまなシーンを切り取ったクリアホルダーセット。

場面イラストとして楽しんでも、実用グッズとして使っても良しなグッズです☆

いつも一緒にいてくれる「リラックマ」たちをイメージしたグッズが並ぶ、期間限定ストアが松屋銀座にオープン。

松屋銀座の「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」は、2025年8月27日〜9月2日まで期間限定オープンです！

