どんな季節も寄り添ってくれるグッズが満載！松屋銀座「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」
松屋銀座に期間限定で「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」がオープン。
8階 イベントスクエアに「あなたを想うリラックマ」デザインのグッズが展開され、素敵なノベルティも用意されます☆
松屋銀座「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」
期間：2025年8月27日（水）〜9月2日（火）
場所：〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座8階イベントスクエア
開場時間：午前11時〜午後8時 ※但し8月31日（日）は午後7時30分、最終日は午後5時閉場
※最新の営業時間は松屋銀座のHPでご確認ください
松屋銀座の8階 イベントスクエアに、期間限定で「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」がオープン！
期間中、店舗では「あなたを想うリラックマ」デザインのグッズや素敵なノベルティが用意されます。
「もしリラックマたちがあなたの近くにいたら」をテーマに、どんな季節も・どんな時期（トキ）も、あなたと一緒にいる「リラックマ」たちのグッズが展開されます。
また、開催期間中は「リラックマ店長」も毎日出勤し、2025年も個性豊かな店長たちに注目です☆
お買い上げ特典
税込11,000円以上の購入で、お買い上げ特典を先着順でプレゼント。
2種類の特典グッズがあり、それぞれ配布日が異なります。
扇子
配布日：2025年8月27日（水）・8月29日（金）・8月31日（日）・9月2日（火）
※数量限定のため、1会計につき1点のプレゼント
※各日、配布数が決まっています
※無くなり次第終了
特典でもらえる扇子は「リラックマ店長」たちが集合したデザイン。
賑やかで楽しい扇子は、暑い季節に持ち歩きたいグッズです！
ポストカード付アクリルスタンド
配布日：2025年8月28日（木）・8月30日（土）・9月1日（月）
※数量限定のため、1会計につき1点のプレゼント
※各日、配布数が決まっています
※無くなり次第終了
ポストカード付アクリルスタンドは、組み立てると「リラックマ」たちがならぶデザイン。
台座部分が「リラックマ」のお顔型になっているのもポイントです。
組み合わせを変えて、自分だけのシーンを作ることも可能。
ポストカードは、四季折々のイベントを楽しむ「リラックマ」たちのイラストが楽しめます☆
暑い季節・寒い季節も、「リラックマ」たちと一緒なら元気に過ごせそう。
季節を感じるシーンを描いたデザインは、コレクションにぴったり！
カレンダー代わりに飾っても楽しめるグッズです☆
限定グッズ
発売日：リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜 2025年8月27日(水)
※リラックマストア＆すみっコぐらしshop onlineでは2025年9月3日(水)発売
※一部の商品は、後日リラックマストアで販売する場合があります
「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」では、「リラックマ」の限定グッズも販売。
いつも一緒にいてくれる「リラックマ」たちを手元に集められます。
あなたを想うてのりぬいぐるみ
価格：各1,650円（税込）
種類：4種
季節イベントに合わせた姿の「リラックマ」たちを、手乗りサイズのぬいぐるみで表現。
「リラックマ」と一緒に、春夏秋冬を過ごせます！
あなたを想うふっくらぬいぐるみ（S）
価格：各2,750円（税込）
種類：4種
季節ごとのイメージに合わせたカラーとモチーフを使ったぬいぐるみ。
カラフルでかわいらしく、集めて並べても楽しいグッズです☆
ニットショルダーバッグ
価格：各2,640円（税込）
種類：4種
普段使いに便利なニットショルダーバッグも、4つのデザインで登場。
「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」と一緒にお出かけできます！
先行販売グッズ
発売日：
リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜 2025年8月27日(水)
リラックマストア全店 2025年10月11日(土) ※取扱商品は店舗により異なります。
リラックマストア＆すみっコぐらしshop online 2025年10月14日(火)
「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」では、先行販売となる「リラックマ」グッズも☆
リラックマストア店長企画として全21種の「リラックマストア店長 ぬいぐるみバッジ」を販売するほか、「リラックマアニメ化決定 PVの場面写グッズ」も登場。
さまざまな商品が展開されるなか、先行販売となる一部グッズを紹介します！
リラックマストア店長企画「リラックマストア店長 ぬいぐるみバッジ」
価格：各1,540円（税込）
種類：21種
リラックマストア店長企画として「リラックマストア店長 ぬいぐるみバッジ」を先行販売。
個性豊かな店長たちのバッジが全21種類展開されます☆
リラックマアニメ化決定 PVの場面写グッズ「あつめてぬいぐるみ」
価格：4,180円（税込）
「リラックマアニメ化決定 PVの場面写グッズ」として、海賊姿の「リラックマ」が「あつめてぬいぐるみ」になって登場。
帽子のマークも「リラックマ」のシルエットデザインです！
リラックマアニメ化決定 PVの場面写グッズ「クリアホルダーセット」
価格：各660円（税込）
種類：2種
さまざまなシーンを切り取ったクリアホルダーセット。
場面イラストとして楽しんでも、実用グッズとして使っても良しなグッズです☆
いつも一緒にいてくれる「リラックマ」たちをイメージしたグッズが並ぶ、期間限定ストアが松屋銀座にオープン。
松屋銀座の「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」は、2025年8月27日〜9月2日まで期間限定オープンです！
