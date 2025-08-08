世界初の「AI実戦デプロイチャレンジ」開催、各国の「AI少年」が北京で勝負

第2回国際人工知能（AI）オリンピック学術活動（IOAI）が8月8日、北京で閉幕しました。中高生向けのAIアプリケーションとイノベーションに特化した世界初の学術イベントとして知られるIOAIは今年、61の国や地域から77チームが参加しました。また、今大会では、中高生向けの「AI実戦デプロイチャレンジ」というコンテストが初めて導入され、生徒らはAIアルゴリズムを産業用ロボットにデプロイし、「未来工場」の完成に向けた実戦ミッションを完了させることで、アルゴリズム設計能力とチームワークが試されていました。

チームチャレンジの決勝では、参加者がロボットを操作して障害物を回避したり、多様な形状の物品を選別したり、遠くの棚へ配置したりする課題に挑戦しました。

関係者によると、コンテストで使用されたロボットはすでにスマート小売りや工業用仕分けなどの分野で実用化されています。今回のコンテストの主な目的は、参加者が課題を解決するプロセスを通じて「ロボットによる人間の労働支援」を具体的に実現することにあるとのことです。

現在、北京市の小中高校において、AI関連の教育カリキュラムの導入率は65％に達しています。2025年秋学期からは全市の小中高校で「AI概論」を必修科目に組み入れ、年間授業は8コマ以上となっています。一部の学校では、AIツールを活用して生徒の学習意欲やスキルを向上させる取り組みが、新学年の重点課題として推進されています。（提供/CRI）