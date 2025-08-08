俳優の仲野太賀（32）が8日、東京・渋谷のNHKで、16、17日に放送されるドラマ「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」（後9・00）の出演者会見を行った。

今作では、父で俳優の中野英雄と共演。親子の共演は、2023年公開の映画「愛にイナズマ」以来2回目となるが、一緒に撮影を行うのは初めて。仲野は「最初共演するって聞いたときに“マジか…”と思った」と笑った。

「なかなか今まで縁がなかったというか。以前にも同じ石井裕也監督の作品（愛にイナズマ）の中で、別々のシーンで共存してるっていうことは一度あって。でも、今回は同じ空間、同じシーンの中で共存するっていうのは初めてだったので、ちょっと不思議な感覚」と語った。

撮影では「真っ正面に父と僕が配置されてて、これは誰かのいたずらかなと思いながら」というが「でも、個人的にはとってもうれしかったです。こういう機会をいただけて」と喜んだ。

撮影前夜には「人生で初めて、撮影の前日に父と二人で飲みにいって」と、親子二人きりの時間を過ごした様子。「二人でお酒を飲むのも初めてだったので、まさかこんなところで、こんなタイミングで心の通わせがあると思わず。何話したかは酔っ払って覚えてないんですけど、ただただ楽しかった記憶があります」と振り返った。