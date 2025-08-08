この記事をまとめると ■V12エンジンを搭載したフェラーリのフルサイズ2＋2GTに注目 ■1972年の365GT/4 2＋2から412まで派生しながら1989年まで生産を続けた ■コンディション次第ではオークションでも注目を浴びる存在だ

伝統のV12搭載クラシック

フェラーリのクラシックモデルといえば、それはカーエンスージアストにとっては憧れともいえる存在だろう。ちなみにフェラーリのクラシック部門である「クラシケ」は、自らクラシックモデルの定義を新車でのデリバリーから20年を経たものとしているから、それに従うのならば、現在では2005年以前のモデルはすべてクラシックとして位置づけられることになる計算だ。

今回は、どうしてもクラシック・フェラーリを手に入れたいと考えるエンスージアストならば、誰もが一度くらいは相場というものを調べたことがあるに違いない、もっとも身近なクラシック・フェラーリ。しかも伝統のV型12気筒エンジンを搭載するモデルに再注目してみたい。

それは1972年に誕生した「365GT/4 2＋2」にはじまる、あの直線的なボディシルエットが特徴的なフルサイズ2＋2GTだ。その後「400GT」、「400オートマチック」、「400i」、「412」といったモデルを派生しながら、最終的には1989年まで生産が継続されたこの世代のフルサイズ2＋2GTとは、はたしてどのような魅力をもつモデルなのか。

365GT/4 2＋2は、デイトナの愛称でも知られる2シーターモデル、あの365GTB/4のシャシーを流用して開発された豪華で実用的な、そしてもちろん高性能な2＋2GTだった。ボディデザインはもちろんピニンファリーナの手によるもので、その端正でエレガントな雰囲気は現在でもなお魅力的なものに映る。いや、現在においてそれは、逆に新鮮な印象を受ける造形だと評してもよいだろう。

搭載されたエンジンも、シャシーと同様にデイトナから流用された60度のバンク角を持つV型12気筒。排気量は車名に掲げられる1気筒あたりの排気量、365ccからも容易に計算できるとおり4380ccの設定だが、ここで注目すべきはその最高出力である340馬力という数字。これはベースとなったデイトナのそれよりも、さらに15馬力のエクストラを得た計算で、フェラーリがいかにこの2＋2GTの商品力を重要視していたのかがよくわかる。

改良を重ねながら412まで進化

その進化型である400GT、400オートマチックが登場するのは1976年のこと。V型12気筒エンジンは4823ccに拡大され、さらに後者にはアメリカのGMから供給された3速ATが組み合わされたことで、より幅広いユーザーからの支持が集まるようになった。

1979年に発表された400iはそのインジェクション版ともいえるもので、実用域での扱いやすさをさらに高めた一方で、当時厳しさを増していた排出ガス規制の影響によって、最高出力は310馬力に抑えられていた。

ちなみにフェラーリがそのハンデを解消し、ふたたび340馬力という数字をスペックシートに掲げることに成功したのは1985年、この世代の2＋2GTにおける最終進化型にあたる412でのことになる。

ここで改めて考えてみたいのは、フェラーリが1973年に発売したV型12気筒2シーター、365GT4BBの存在だ。ここでフェラーリは新開発した180度のバンク角を持つV型12気筒エンジンを完成し、それをミッドに搭載することに成功しているのだが、伝統の60度V型12気筒エンジンは、その段階でこれまでに紹介した一連の2＋2GTモデルでのみ選択が可能なパワーユニットとなった。それもまた当時多くのカスタマーを、フェラーリの2＋2GTへと導く大きな魅力であったことは想像に難くない。

クラシックモデルへの注目度が高まったことで、最近ではオークションシーンに姿を現すことも多くなった、365GT/4 2＋2GTから412に至るまでの時代のフェラーリ製フルサイズ2＋2GT。もちろんそれがベストなコンディションに保たれていればという条件はつくものの、現在のオークションでの相場を見れば、それにふたたび熱い視線が集まっていることは否定できないところだ。

はたしてそれは、これからさらにクラシック・フェラーリの入門用モデルとしての価値を高めていくことになるのだろうか。今後の動向が気になるシリーズである。