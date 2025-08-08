【FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌ソロインタビュー】「プライドが邪魔をして」夢を言葉に出来なかった過去 グループ活動が変わるキッカケに
【モデルプレス＝2025/08/08】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2025年8月のカバーモデルを務めたのは、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）。インタビュー連載第8弾では、鎮西寿々歌（ちんぜい・すずか）に「夢を叶える秘訣」や月足天音の好きなところを聞いた。
ー モデルプレス読者の中には、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そんな読者に向けて鎮西さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。2025年3月のインタビューでは「イメージと言霊」「夢ノートをつけること」と答えていました。
鎮西：改めて「言霊の力ってすごい」と感じています。過去に、プライドが邪魔をして夢や目標を言葉に出来なかった経験があり、その時の怖さが心に残って口にしないようにしていた時期がありました。あと、人に宣言するのもあまり得意ではなかったし「勝手にやればいいのに」と思われるんじゃないかなと感じて、なるべく言わないようにしていました。でも、FRUITS ZIPPERに入ってからは、周囲に「応援したい」「もっと大きくなってほしい」と思ってくださる方が沢山いることに気づきました。だから「こういうことに挑戦してみたいです」って口に出すことで、「それなら私たちも頑張ってみます」って思ってくれる方がいるんだなって感じて、周囲の優しさに気づいた時、言葉にすることへの考え方が少し変わった気がします。自分の考えを発言することで、周りの方も明確に理解してくださるから、発言することは本当にいいことしかないと感じるようになったんです。もちろん、それを口にしたからには、「自分をもっと磨こう」とか「努力しよう」という気持ちも自然とついてくるんですけど、それも含めて、言葉にすることって本当にいいことだなって、より強く感じるようになりました。
ー （体調不良により不参加となった）月足天音さんの好きなところを10秒以内でいっぱい答えてください！
鎮西：ちっちゃくて…ちっちゃすぎてどこにいるか分からないところと、ちっちゃいけどすごいぷんすかぷんすか一生懸命怒っているところと、よく地団駄を踏んでいる姿が可愛いところ！
ーーー制限時間終了ーーー
鎮西：全部言いましたけど、私は月足さんと不仲なので今のは全部嘘でーす！（笑）。
10秒以内で回答してもらった様子を映した動画は、モデルプレス各SNSにて公開中。
月足天音（つきあし・あまね）、鎮西、櫻井優衣（さくらい・ゆい）、仲川瑠夏（なかがわ・るな）、真中まな（まなか・まな）、松本かれん（まつもと・かれん）、早瀬ノエル（はやせ・のえる）の7人で活動しているFRUITS ZIPPER。2024年5月18・19日には武道館公演、2025年6月3日は目標としていたさいたまスーパーアリーナ公演を成功させ、8月2・3日には追加公演「さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-」 を開催し、着実に人気や知名度を拡大している。
8月16・17日には「SUMMER SONIC 2025」への出演、8月25日には主催ライブ「NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜この夏、一番のカワイイをみてよ？〜」の開催を控えるなど、この夏も勢いを増し、さらに活動を加速させている。今回の連載ではソロインタビューのほか、グループの目標について語った6人へのインタビュー、メンバーの関係性に迫ったユニットインタビューも実施した。（modelpress編集部）
出身地：兵庫県／生年月日：1998年11月24日／身長：163cm／趣味：カメラ、神社、自然巡り、グルメ、旅行、ファッション、メディテーション
