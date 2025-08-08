横浜と敦賀気比の試合が雨で中断、再開へ向けて見せた神業

第107回全国高校野球選手権は8日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で大会第4日を行っている。第3試合では横浜（神奈川）と敦賀気比（福井）が激突したが、試合中の降雨により試合中断。ただ雨が止むと、再開に備えて阪神園芸のクルーがあっという間に整備を進める姿に現地では大拍手が起き、ネットでも「神業の出番だ」「腕の見せ所」という賛辞が集まっている。

この試合、横浜は初回、2回と2点ずつを挙げて4-0とリード。ただ試合中に降り始めた雨が激しくなり、4回裏無死、横浜の攻撃中に中断。両軍ナインはベンチに戻った。グラウンドには水が浮き、一面田んぼのようになった。

午後5時13分の試合中断から18分ほどたったところで、球場のグラウンド整備を担当する阪神園芸のクルーがグラウンドに登場すると、スタンドからは大拍手。水たまりに給水シートを手際よく並べていく姿に、X上でもファンの期待感が高まった。

「阪神園芸さんの給水シート、なんか性能良さそう」

「阪神園芸様のグラウンド原状回復技術をじっくり見させてもらいましょう」

「阪神園芸の腕の見せ所や」

「さあ阪神園芸の神業の出番だ」

「阪神園芸さんがんばれええええ！」

「阪神園芸ならなんとかしてくれるやろ感」

「すぐ阪神園芸さんの神整備見れますよ」

5分もすると、グラウンドの水たまりがみるみる吸収され、砂を入れる段階に。急ピッチで整備が進んだ。午後6時20分すぎの再開後は照明が点灯し、外野線審がついている。



（THE ANSWER編集部）