¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬£¸Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÂ³Åê¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸Å»Ô»á¤Ï¡ÖÁªµó¸å¤Î¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾À¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤â¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿äÂ¬¤·¡Ö¤Ç¤âËÍ¡¢¤¹¤´¤¤´í¸±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Àµ¾ïÀ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ç¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤¬¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¤ê¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¹ñÌ±¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¤Ã¤Æ¿Í¤¬ÆüËÜ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÀäÂÐ¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ã¶ËÅª¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÄ¹°ú¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤µ¤¨¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£¸åËÜÅö¤Ë·ã¤·¤¤ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀÐÇË¤µ¤óÃæ¿´¤Ë¤³¤Î¹ñ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ë¤«¤È¸À¤¦¤ÈÅþÄì¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀÐÇËÁíÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÆüËÜ¤Îº£¥ê¥¹¥¯¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¤´í¸±¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø´ØÀÇ¡Ù¤È¤«¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Ã±½ã¤Ë¤¿¤À»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£
