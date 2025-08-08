timelesz寺西拓人、新トークバラエティー挑戦 女性ゲストをハンサムなトーク力で深堀る【トーク★ハンサム】
【モデルプレス＝2025/08/08】timelesz（タイムレス）の寺西拓人が人気芸人とタッグを組んだ新トークバラエティー「トーク★ハンサム」（日本テレビ系）が、8月15日24時30分〜24時59分に放送されることが決定した。
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深堀るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
◆寺西拓人、新トークバラエティー挑戦
女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深堀るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】