timelesz寺西拓人、人気芸人とタッグを組んだ新トークバラエティ番組『トーク★ハンサム』放送決定

■timelesz寺西拓人と人気芸人が、ハンサムなトーク力で女性ゲストを深堀り！

timelesz・寺西拓人が、人気芸人とタッグを組んだ新トークバラエティに挑戦。トーク番組『トーク★ハンサム』が日本テレビにて、8月15日に放送されることが決定した。

この番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深堀るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。

寺西とともに番組を盛り上げるハンサムな人気芸人は、番組公式SNSにて順次解禁される。

番組情報

日本テレビ『トーク★ハンサム』

08/15（金）24:30～24:59

出演：寺西拓人（timelesz）他

番組公式X

https://x.com/talk_handsome

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/