光ビジネス、上期経常が25％増益で着地・4-6月期は黒字浮上

光ビジネスフォーム <3948> [東証Ｓ] が8月8日大引け後(18:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比24.7％増の9100万円に伸び、通期計画の1億5000万円に対する進捗率は60.7％に達し、5年平均の53.4％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益は前年同期比60.1％減の5900万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の経常損益は8600万円の黒字(前年同期は900万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.0％→3.6％に大幅改善した。



株探ニュース

