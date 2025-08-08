「日経225ミニ」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限15万4058枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の15万4058枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 154058( 154058)
ソシエテジェネラル証券 80244( 80244)
SBI証券 68000( 29980)
松井証券 25715( 25715)
楽天証券 51061( 24967)
バークレイズ証券 15559( 15559)
サスケハナ・ホンコン 13288( 13288)
JPモルガン証券 8635( 8635)
三菱UFJeスマート 10449( 5833)
日産証券 5411( 5411)
マネックス証券 5320( 5320)
ビーオブエー証券 2532( 2532)
フィリップ証券 1845( 1845)
ゴールドマン証券 1255( 1241)
みずほ証券 1238( 1238)
インタラクティブ証券 1020( 1020)
モルガンMUFG証券 979( 961)
野村証券 526( 526)
シティグループ証券 484( 484)
山和証券 391( 391)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 304( 304)
フィリップ証券 190( 190)
ABNクリアリン証券 157( 157)
楽天証券 150( 112)
マネックス証券 61( 61)
JPモルガン証券 58( 58)
SBI証券 90( 26)
三菱UFJeスマート 22( 16)
松井証券 15( 15)
インタラクティブ証券 11( 11)
バークレイズ証券 9( 9)
日産証券 4( 4)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース