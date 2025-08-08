米米CLUB、代表曲「浪漫飛行」を総勢17名のフルメンバーで一発撮り！「自分で感動しちゃいました」
2025年にデビュー40周年を迎える米米CLUBが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。
■『米米CLUB――浪漫飛行 / THE FIRST TAKE』
■メンバー全員参加で一発撮り！
リリースから30年以上経った現在でも多くの人に愛される代表曲「浪漫飛行」を披露。
旅立ちやあらたな始まりを象徴する歌詞と、爽やかなメロディが特徴の本楽曲を、フルメンバーである総勢17名の一発撮りでパフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第576回は、8月8日22時よりプレミア公開。
■米米CLUB コメント
良かったですね。こういう舞台を用意してもらって、みんなの熱というか、暑苦しい熱みたいなものが、ばっと入ってくるのは、自分で感動しちゃいましたね。『THE FIRST TAKE』でも、ステージに乗っているメンバーは一人残らず出てきて、こうして演奏できるっていうのは、こんな喜ばしいことはないですね。
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
米米CLUB OFFICIAL SITE
https://www.komekomeclub.net/