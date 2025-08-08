米米CLUB、代表曲「浪漫飛行」を総勢17名のフルメンバーで一発撮り！「自分で感動しちゃいました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年にデビュー40周年を迎える米米CLUBが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。

■『米米CLUB――浪漫飛行 / THE FIRST TAKE』

■メンバー全員参加で一発撮り！

リリースから30年以上経った現在でも多くの人に愛される代表曲「浪漫飛行」を披露。

旅立ちやあらたな始まりを象徴する歌詞と、爽やかなメロディが特徴の本楽曲を、フルメンバーである総勢17名の一発撮りでパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第576回は、8月8日22時よりプレミア公開。

■米米CLUB コメント

良かったですね。こういう舞台を用意してもらって、みんなの熱というか、暑苦しい熱みたいなものが、ばっと入ってくるのは、自分で感動しちゃいましたね。『THE FIRST TAKE』でも、ステージに乗っているメンバーは一人残らず出てきて、こうして演奏できるっていうのは、こんな喜ばしいことはないですね。

