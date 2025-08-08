「日経225ミニ」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限33万1135枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の33万1135枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 331135( 330979)
ソシエテジェネラル証券 187475( 187475)
SBI証券 106538( 46524)
バークレイズ証券 39032( 39032)
サスケハナ・ホンコン 35662( 35662)
松井証券 33151( 33151)
楽天証券 62511( 30709)
JPモルガン証券 16253( 16253)
日産証券 16184( 16184)
みずほ証券 10761( 10761)
モルガンMUFG証券 10481( 10481)
三菱UFJeスマート 16999( 9601)
野村証券 10417( 8689)
ビーオブエー証券 7505( 7505)
BNPパリバ証券 6288( 6288)
マネックス証券 5789( 5789)
ゴールドマン証券 4531( 4483)
フィリップ証券 3338( 3338)
広田証券 3214( 3214)
大和証券 2546( 2512)
シティグループ証券 1858( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4726( 4726)
ソシエテジェネラル証券 4509( 4509)
SBI証券 1395( 1021)
フィリップ証券 435( 435)
JPモルガン証券 331( 331)
三菱UFJeスマート 213( 167)
マネックス証券 84( 84)
楽天証券 276( 74)
松井証券 45( 45)
日産証券 20( 20)
バークレイズ証券 14( 14)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 202( 202)
フィリップ証券 97( 97)
ABNクリアリン証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 21( 17)
楽天証券 15( 15)
マネックス証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
SBI証券 23( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
