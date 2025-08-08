映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）の公式SNSにて、水上恒司と宮舘涼太（Snow Man）のオフショットが公開された。

同作は第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩による同名小説を映画化したミステリーサスペンス。水上は大学で化学を教える助教の主人公・久喜雄司、宮舘は超常現象専門家・北斗総一郎を演じる。

■宮舘涼太に「ヒクイドリ」を食べさせようとする（？）水上恒司

「ヒクイドリヲ クウ。」というメッセージとともに公開されたのは、「ヒクイドリ」のぬいぐるみを持った水上と宮舘の2ショット。

水上がヒクイドリのくちばしを宮舘の口元に近づけており、宮舘は目を大きく開き、口もパカっと開けて“おどけ顔”。水上はぐっと近づけたのか、ヒクイドリの顔周りがブレている。

仲の良さが伝わるオフショットに、SNSでは「躍動感すごいw」「兄弟みたい」「微笑ましい」「イタズラする弟とおちゃめに受ける兄感が強い」「戯れててほっこりする」「表情がかわいすぎて天才」「かわいすぎ愛おしい」といった声が寄せられている。

■水上恒司と宮舘涼太が鬼気迫る形相で掴み合う姿も話題に

なお、先日は水上と宮舘が鬼気迫る表情で掴み合う場面写真が公開され、「こんな舘様観たことない」「おふたりとも表情が男らしい」などと話題になっていた。

■水上恒司＆山下美月＆宮舘涼太のオフショット

■映画『火喰鳥を、喰う』キービジュアル

