「TOPIX先物」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万4095枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4095枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14095( 14095)
ソシエテジェネラル証券 7003( 7003)
バークレイズ証券 2179( 2179)
ビーオブエー証券 2092( 2092)
JPモルガン証券 1982( 1982)
ゴールドマン証券 3569( 1655)
HSBC証券 1189( 1189)
モルガンMUFG証券 898( 898)
UBS証券 498( 498)
インタラクティブ証券 440( 440)
シティグループ証券 1510( 260)
SBI証券 268( 238)
サスケハナ・ホンコン 213( 213)
BNPパリバ証券 172( 172)
日産証券 159( 159)
野村証券 77( 77)
三菱UFJeスマート 61( 43)
松井証券 26( 26)
みずほ証券 19( 19)
フィリップ証券 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース